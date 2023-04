Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 18 aprile 2023

Per tutti i fan della fantascienza è in arrivo Silo (precedentemente intitolata Wool), una distopia fantascientifica che debutterà su Apple TV+ tra pochi giorni.

Ambientato in un tetro futuro in cui un ambiente tossico ha apparentemente reso il mondo esterno inabitabile, migliaia di civili ora vivono nel sottosuolo in un gigantesco silo. Quando una regola viene infranta e si verificano una serie di morti inspiegabili, l'ingegnere Juliette inizia a svelare il vero scopo del luogo che chiama casa.

Basato sui romanzi più venduti dell'autore Hugh Howey, la serie TV (creata dallo sceneggiatore nominato agli Emmy Graham Yost) segue quindi gli ultimi sopravvissuti rimasti in un mondo post-apocalittico.

Di seguito, tutte le informazioni sullo spettacolo.

Il materiale di partenza

Silo è basato dall'omonima serie di libri di fantascienza post-apocalittici dell'autore Hugh Howey. Inizialmente, Howey ha autopubblicato il suo primo libro della serie, Wool, come racconto a sé stante. Tuttavia, la popolarità del libro salì presto alle stelle e Howey iniziò a espandere notevolmente il suo universo immaginario.

Al momento, ci sono un totale di tre libri: il primo è Wool, il secondo Shift e il terzo è Dust. Nell'agosto 2021, Howey ha annunciato di aver iniziato a lavorare al quarto libro - ancora senza titolo.

Trama

Silo segue una comunità che vive nelle profondità della superficie terrestre. Queste persone non sanno da quanto tempo sono sottoterra, né chi ha costruito il loro rifugio sicuro. Non sanno nemmeno perché non c'è vita fuori dal loro silo. L'unica cosa di cui sono sicuri è che il silo è sicuro, e il mondo esterno "là fuori" non lo è. Protetti dall'ambiente tossico e in rovina della superficie terrestre, i residenti del silo sono vincolati da rigide regole. Tuttavia, quando il loro stesso sceriffo infrange una di queste regole cardinali e si verificano una serie di morti inspiegabili, iniziano a sorgere domande all'interno della comunità sotterranea. Determinata a scoprire qual è il vero scopo del silo, Juliette inizia a indagare, scoprendo segreti scioccanti e l'oscura verità che circonda il misterioso silo.

Secondo la descrizione ufficiale, "Silo è la storia delle ultime diecimila persone sulla terra, della loro casa profonda un miglio che le protegge dal mondo esterno, tossico e mortale. Tuttavia, nessuno sa quando o perché il silo è stato costruito, e chiunque provi a scoprirlo dovrà affrontare conseguenze fatali. Rebecca Ferguson interpreta Juliette, un ingegnere che cerca risposte sull'omicidio di una persona cara e si imbatte in un mistero che va molto più in profondità di quanto avrebbe mai potuto immaginare, portandola a scoprire che se le bugie non ti uccidono, lo farà la verità".

Cast e personaggi

Il nuovo progetto di Apple TV+ sarà interpretato da:

Rebecca Ferguson - Juliette;

- Juliette; Tim Robbins - Bernard Holland;

- Bernard Holland; Common - Robert Sims;

- Robert Sims; Harriet Walter - Martha Walker;

- Martha Walker; Chinaza Uche - Paul Billings;

- Paul Billings; Avi Nash - Lukas Kyle;

- Lukas Kyle; David Oyelowo - Holston;

- Holston; Rashida Jones - Allison;

- Allison; Ferdinand Kingsley - George Wilkins;

- George Wilkins; Iain Glen - Dottor Pete Nichols;

- Dottor Pete Nichols; Shane McRae - Knox;

- Knox; Matt Gomez Hidaka - Cooper;

- Cooper; Rick Gomez - Patrick Kennedy;

- Patrick Kennedy; Lee Drage - Franky Brown;

- Franky Brown; Henry Garrett - Douglas Trumbull;

- Douglas Trumbull; Will Merrick - Danny;

- Danny; Paul Herzberg - Kilroy.

Produzione

Il progetto è stato inizialmente annunciato come in fase di sviluppo come lungometraggio presso la 20th Century Fox, che ha avviato trattative per acquisire l'e-book autopubblicato di Hugh Howey, Wool. Cinque giorni dopo è stato confermato che la 20th Century Fox aveva acquisito i diritti del romanzo, con Ridley Scott e Steven Zaillian alla produzione del film. Il 28 novembre 2012 è stato annunciato che J Blakeson era in trattative per scrivere e dirigere il film, mentre il 5 giugno 2015 è stato confermato che Nicole Perlman era stata assunta per riscrivere la sceneggiatura, con Blakeson non più coinvolto nel progetto.

Il film è stato infine accantonato a seguito dell'acquisizione della 21st Century Fox da parte della Disney.

Il 30 luglio 2018 è stato poi annunciato che una nuova iterazione del progetto era in fase di sviluppo per la televisione presso AMC, con LaToya Morgan assegnata per scrivere l'adattamento - a seguito del suo accordo generale con AMC Studios. La serie TV alla fine è passata su Apple TV+ il 20 maggio 2021, con il progetto che ha ricevuto un ordine di 10 episodi. Graham Yost è stato incaricato di sostituire Morgan come creatore e sceneggiatore. Morten Tyldum ne è diventato poi regista e produttore esecutivo, con Yost come showrunner.

Le riprese sono iniziate alla fine di agosto 2021 a Hoddesdon, nell'Hertfordshire, e terminate nel secondo trimestre del 2022. Le riprese della seconda stagione (non ancora confermata ufficialmente dalla piattaforma) sono iniziate a metà aprile 2023.

Silo è stata creata da Graham Yost, mentre a occuparsi della regia è stato Morten Tyldum. Nelle vesti di produttori esecutivi troviamo invece Graham Yost, Hugh Howey, Rebecca Ferguson, Nina Jack, Fred Golan, Rémi Aubuchon, Ingrid Escajeda e Morten Tyldum.

Episodi e data di uscita

Silo sarà composto da 10 episodi, che saranno rilasciati settimanalmente su Apple TV+ a partire dal 5 maggio.

Episodio 1x01: Freedom Day - 5 maggio ;

; Episodio 1x02: Holston's Pick - 5 maggio ;

; Episodio 1x03: Machines - 12 maggio ;

; Episodio 1x04: Truth - 19 maggio ;

; Episodio 1x05: The Janitor's Boy - 26 maggio ;

; Episodio 1x06: The Relic - 2 giugno ;

; Episodio 1x07: The Flame Keepers - 9 giugno ;

; Episodio 1x08: Hanna - 16 giugno ;

; Episodio 1x09: The Getaway - 23 giugno ;

; Episodio 1x10: Outside - 30 giugno.

Trailer

Di seguito, i trailer rilasciati dai canali della piattaforma di streaming.