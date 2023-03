Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 14 ore fa

L'elettricità, come il fuoco, è un'arma a doppio taglio: ha la capacità di plasmare le società con un sano splendore, ma può distruggerle in un modo altrettanto abbagliante. È la linfa vitale della vita moderna e, senza di essa, la quotidianità come la conosciamo si sgretolerebbe rapidamente. La prossima serie TV di Prime Video, Ragazze Elettriche, mira a sottolineare quanto possa essere potente l'elettricità in un contesto fantascientifico, mostrando un gruppo di donne capace di fulminare le persone con la punta delle dita.

Non è un segreto che le trame distopiche siano un successo - un esempio del genere, The Handmaid's Tale e Black Mirror. Nella serie drammatica di fantascienza Ragazze Elettriche, le protagoniste hanno l'elettricità letteralmente a portata di mano, il che le rende più potenti che mai. Invece di avere sempre paura che gli uomini prendano il sopravvento, ora sono in grado di usare il loro potere per seguire le loro aspirazioni e difendere i loro diritti come mai prima d'ora. Con Toni Collette alla guida di questo progetto incentrato sulle donne, questo thriller fantascientifico arriverà presto sulla piattaforma di streaming.

Il materiale di partenza

Il romanzo Ragazze Elettriche (titolo originale: The Power) è stato originariamente scritto da Naomi Alderman nel 2016. La scrittrice ha affermato che, mentre un sequel della storia originale non è probabile, lo spettacolo di Prime Video adatterà la storia originale approfondendone i personaggi.

The Power è stato originariamente pubblicato nel 2017 ed è stato incluso nell'elenco dei libri preferiti di Barack Obama di quell'anno. Da allora è stato tradotto in oltre 25 lingue e ha vinto numerosi premi letterari.

Con una premessa intrigante, un cast d'eccezione e una data di uscita ormai all'orizzonte, ecco tutte le informazioni note sulla serie TV.

Trama

Secondo la descrizione rilasciata dalla piattaforma, "Il mondo rappresentato è il nostro ma, per uno scherzo della natura, le adolescenti sviluppano il potere di fulminare chi vogliano. Il dono, di personaggi straordinari da Londra a Seattle dalla Nigeria all'Europa orientale, parte da un formicolio sulle clavicole a un totale ribaltamento degli equilibri di potere".

Invece di seguire un singolo protagonista e come affronta i suoi nuovi poteri, sembra che vedremo più prospettive da una varietà di luoghi e culture, evidenziando come diverse parti del mondo potrebbero reagire alle donne che sviluppano improvvisamente questa strana capacità. Lo spettacolo si mantiene in linea con la storia originale del romanzo, presentando anche molteplici conflitti che il pubblico della piattaforma potrebbe apprezzare. Inoltre, Ragazze Elettriche offre l'opportunità di trasmettere i temi del femminismo e degli equilibri di potere da una varietà di angolazioni.

È sicuramente il momento giusto per esplorare questi argomenti: con i disordini civili in corso in Iran e le continue discussioni sulle disuguaglianze interne, la serie TV sente l'opportunità di fare una dichiarazione genuina sulle motivazioni dei manifestanti. Nonostante sia stato originariamente scritto nel 2016, i suoi messaggi e le sue idee continueranno probabilmente a risuonare con un nuovo pubblico.

Per chi è preoccupato che lo spettacolo non sia fedele al materiale originale, può stare tranquillo: la stessa Naomi Alderman farà infatti parte del team di sceneggiatori dello show - avendo scritto lei stessa un intero episodio ed essendo una dei produttori.

Cast

Ragazze Elettriche sarà interpretato da:

Toni Collette - Sindaco Margot Cleary-Lopez;

- Sindaco Margot Cleary-Lopez; Toheeb Jimoh - Tunde Ojo;

- Tunde Ojo; Halle Bush - Allie Montgomery;

- Allie Montgomery; Ria Zmitrowicz - Roxy Monke;

- Roxy Monke; Auli'i Cravalho - Jos Cleary-Lopez;

- Jos Cleary-Lopez; John Leguizamo - Rob Lopez;

- Rob Lopez; Nico Hiraga - Ryan;

- Ryan; Heather Agyepong - Ndudi;

- Ndudi; Zrinka Cvitesic - Tatiana Moskalev;

- Tatiana Moskalev; Alice Eve - Kristen;

- Kristen; Eddie Marsan - Bernie Monke;

- Bernie Monke; Josh Charles - Governatore Daniel Dandon;

- Governatore Daniel Dandon; Mezi Atwood - Sandra;

- Sandra; Rob Delaney - Tom;

- Tom; Edwina Findley - Helen;

- Helen; Daniela Vega - Sorella Maria;

- Sorella Maria; Gerrison Machado - Matty Clearly-Lopez;

- Matty Clearly-Lopez; Gary McDonald - Big Frank;

- Big Frank; Pietra Castro - Izzy Cleary-Lopez.

Produzione

Questa serie sull'emancipazione femminile è guidata da donne, sia davanti che dietro la telecamera. Raelle Tucker sarà la showrunner e produttrice esecutiva di questo progetto, ed è nota per il suo lavoro in True Blood, Jessica Jones e The Returned.

La prima stagione è stata scritta da un team di sole donne: Sarah Quintrell, Claire Wilson, Brennan Elizabeth Peters, Stacy Osei-Kuffour, Raelle Tucker e Naomi Alderman (che ha scritto il romanzo originale).

Come registe troviamo invece Ugla Hauksdóttir (Hanna), Lisa Gunning (Nowhere Boy), Neasa Hardiman (Jessica Jones), Logan Kibens (The L Word: Generation Q) e Shannon Murphy (Killing Eve).

Episodi e data di uscita

Ragazze Elettriche sarà costituito da 9 episodi. Debutterà su Prime Video con i primi tre episodi il 31 marzo, mentre i restanti sei verranno resi disponibili ogni venerdì fino al finale di stagione, previsto per il 12 maggio.

Trailer

Di seguito i trailer ufficiali pubblicati sui canali social di Prime Video.