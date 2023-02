Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Il primo sguardo alla prossima serie TV di Prime Video è ufficialmente arrivato: la piattaforma di streaming ha presentato il primo teaser trailer di The Power, il nuovo adattamento dell'omonimo romanzo di Naomi Alderman.

Il video offre un primo sguardo a un mondo non convenzionale, in cui le ragazze adolescenti sono improvvisamente in grado di fulminare le persone con la punta delle dita, eredità e permanente potere che è rimasto dormiente per generazioni. Le giovani scoprono presto che possono risvegliare "il potere" nelle donne anziane, portando quasi tutte le donne sulla Terra ad avere questa abilità, che può anche facilmente ferire o uccidere gli altri. Ciò porta a un cambiamento nel genere e nelle dinamiche politiche in tutto il mondo.

The Power è stato originariamente pubblicato nel 2017 ed è stato incluso nell'elenco dei libri preferiti di Barack Obama di quell'anno. Da allora è stato tradotto in oltre 25 lingue e ha vinto numerosi premi letterari.

Lo spettacolo è interpretato da Toni Collette nei panni del sindaco Margot Cleary-Lopez, insieme a John Leguizamo come Rob Lopez, Auli'i Cravalho nel ruolo di Jos Cleary-Lopez, Toheeb Jimoh nelle vesti di di Tunde Ojo, Josh Charles nei panni di Daniel Dandon, Eddie Marsan sarà Bernie Monke, Ria Zmitrowicz come Roxy Monke, Zrinka Cvitešić nel ruolo di Tatiana Moskalev, Halle Bush nei panni di Allie Montgomery e altri ancora.

The Power debutterà su Prime Video il 31 marzo.

Fonte: Comic Book