Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 06 giugno 2021

iCarly è il revival della omonima sitcom per ragazzi trasmessa dal 2007 al 2012 e ideata e prodotta da Dan Schneider (Victorious, Zoey 101 e Sam & Cat).

L'annuncio che la serie TV sarebbe tornata a farci compagnia, stavolta rivolta a un pubblico un po' più adulto, è stato rilasciato in esclusiva dall'autorevole sito web americano TVLine, mentre Deadline ci ha informati che le riprese sono iniziate a marzo 2021. L'originale della sitcom raccontava di Carly, Sam, Freddie, Gibby e Spencer e di molti altri personaggi che hanno intrattenuto il pubblico dei ragazzi con i loro scherzi e con un webshow settimanale che ottenne in pochissimo tempo un grande successo.

La trama del revival

Dopo dieci anni, la moderna Carly ha del gran daffare con il mantenere la sua fama social e inoltre, si dà alla ricerca di un fidanzato attraverso un gran numero di appuntamenti, nella cui organizzazione è aiutata dalla sua migliore amica Harper. Allo stesso modo, Freddie con alle spalle una relazione e una figliastra, Millicent, si lascia andare a nuove esperienze.

Per tutte queste ragioni, si suppone che l'eterna storia d'amore tra Carly e Freddie non sia stata riproposta come oggetto di sceneggiatura o, perlomeno, non inizialmente.

Il cast

Dei personaggi storici rivedremo:

Miranda Cosgrove (Carly Shay);

(Carly Shay); Jerry Trainor (Spencer Shay);

(Spencer Shay); Nathan Kress (Freddie Benson);

(Freddie Benson); Reed Alexander (Nevel Papperman);

(Nevel Papperman); Mary Scheer (Marissa Benson);

(Marissa Benson); Michael Provost (Socko).

A loro si aggiungeranno:

Laci Mosley (Harper, migliore amica di Carly);

(Harper, migliore amica di Carly); Jaidyn Triplett (Millicent, figliastra di Freddy).

E in ruoli minori:

Rachel Marsh (Toji);

(Toji); Talita Maia (Lexi);

(Lexi); Rushi Kota (Luke);

(Luke); Erin Mulvey (Amy).

Non comparirà invece nel revival Jennette McCurdy, che nella sitcom originale interpretava Sam, la migliore amica di Carly e il terzo lato dell'eterno triangolo amoroso tra le due ragazze e Freddie. Alla fine della serie poi, Sam si reca a Los Angeles e incontra Cat Valentine (Ariana Grande) con la quale darà vita allo spin-off Sam & Cat.

La ventottenne statunitense ha ribadito nel suo podcast Empty Inside - in una chiacchierata con l'attrice Anna Faris - le ragioni per cui ha smesso di recitare: "Ho lasciato qualche anno fa per provare a scrivere e dirigere, perché già inizialmente recitare non era un mio desiderio. Mia madre mi ha fatto iniziare quando avevo 6 anni e verso i 10, 11 anni sono diventata il supporto finanziario principale della mia famiglia. I miei non avevano molti soldi e quella era una via d'uscita, che in realtà penso mi abbia aiutata a raggiungere un discreto successo", e parlando del suo ruolo nella serie di Nickelodeon ha aggiunto: "Detesto la mia carriera d'attrice per tanti motivi, soprattutto perché mi sento molto insoddisfatta per ruoli che ho interpretato: penso sia stata un’esperienza scadente ed imbarazzante”.

Episodi, data d'uscita e trailer

Gli episodi saranno tredici e Miranda, Jerry e Nathan appariranno in tutti, come già avvenne per i novantacinque della serie TV originale.

La puntate - che attraverseranno le vite dei protagonisti ventenni dal punto di vista lavorativo e sentimentale - faranno il loro debutto su Paramount + a partire dal 17 giugno.

Il trailer ufficiale è stato rilasciato di recente e svela già molti particolari sull'atteso revival.

Per scoprire qualcosa in più sul set rivisitato di iCarly, invece, guarda questo simpatico video condiviso da Miranda Cosgrove sul suo account Instagram ufficiale.