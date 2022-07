Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 15 ore fa

Paramount+ ha annunciato oggi il rinnovo per una terza stagione di iCarly.

Dopo l’ingresso della piattaforma streaming, molti contenuti di Nickelodeon hanno assunto un ruolo importante per il canale: Rugrats è stato rinnovato per un’altra stagione, così come Due Fantagenitori e adesso anche iCarly riserverà nuove avventure.

Il ritorno di Miranda Cosgroven, nei panni di Carly, è stato celebrato su tutti i social media quando è stata annunciata la serie. Anche Nathan Kress e Jerry Trainor sono stati oggetto di elogio per i fan.

"Il numero fedele di fan di iCarly è cresciuto con Carly, Spencer e Freddie e ora hanno perso la testa anche per Harper e Millicent", ha spiegato Tanya Giles, direttrice generale di Paramount+. “Siamo entusiasti del ritorno di Miranda, Jerry, Nathan, Laci e Jaidyn per una terza stagione e sappiamo che lo è anche il crescente pubblico di Paramount+. E io, per esempio, devo scoprire cosa succede a #Creddie!".

La serie originale di iCarly è stata creata da Dan Schneider ed è andato in onda dal 2007 al 2012, diventando uno dei preferiti di Nickelodeon per moltissimi spettatori. La Nickelodeon Studios produce invece il revival e Ali Schouten (Champions) è il produttore esecutivo insieme a Jonathan Fener (American Housewife) e Miranda Cosgrove. Schouten e Fener sono anche showrunner. Jerry Trainor, Nathan Kress e Alissa Vradenburg sono i produttori.

La terza stagione del revival sarà disponibile su Paramount+ nel 2023.

Fonte: Comic Book