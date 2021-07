Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 16 giugno 2021

L'attesissimo revival di iCarly arriverà tra pochissimo, portando la serie Nickelodeon in una nuova era. Il progetto ha catturato l'attenzione di molti fan della serie originale, soprattutto perché il trailer ha lasciato intendere che assisteremo a una prospettiva più appropriata per l'età dei personaggi, ormai cresciuti.

Il nuovo teaser appena rilasciato mette in evidenza questo aspetto, suggerendo che la serie sarà il giusto mix di nostalgia e novità.

Il revival di iCarly vedrà il ritorno di Miranda Cosgrove nei panni di Carly Shay, Jerry Trainor nei panni di Spencer Shay e Nathan Kress nei panni di Freddie Benson. I nuovi membri del cast includono Laci Mosley nel ruolo di Harper Raines, la nuova amica e coinquilina di Carly, e Jaidyn Triplett come Millicent Benson, la figliastra di Freddie ossessionata dai social media.

"Il set di iCarly è sempre stato una seconda casa per me, ed è fantastico tornare con i miei amici Jerry e Nathan", ha affermato Cosgrove in un comunicato stampa quando la serie è stata annunciata per la prima volta. "Sono passati più di 10 anni, e non vedo l'ora di mostrarvi cosa stiamo preparando con Nickelodeon per Paramount+!".

Anche se non tutti i membri del cast della serie originale torneranno nel revival Paramount+ - come Jennette McCurdy - Cosgrove ha recentemente dichiarato che tali assenze saranno affrontate in modo significativo durante la stagione:

"Sì, ci rivolgiamo sicuramente a Sam nel pilot e in altri episodi. E nella vita reale tutti volevamo davvero che Jennette facesse parte dello show, ma è molto impegnata in questo momento".

Il revival di iCarly arriverà su Paramount+ il 17 giugno. Scopri tutte le informazioni in questo articolo!

Fonte: Comic Book