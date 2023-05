E ora Cosa Guardo? - 5 Serie TV da Vedere se ti è piaciuto The Boys

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 25 minuti fa

The Boys è un'esperienza a dir poco entusiasmante: grazie alla sapiente regia di Eric Kripke, il team di sceneggiatori, il talentuoso cast e la sua combinazione di azione, satira e dramma, la serie TV di Prime Video rimane una delle rappresentazioni più uniche e provocatorie del piccolo schermo. È noto quanto questo adattamento evidenzi come il genere dei supereroi possa essere utilizzato come uno specchio per riflettere sulla nostra società, esponendo le sue ipocrisie e le sue contraddizioni. E lo fa in modo audace, senza mai scadere nel didascalico o nel predicatorio.

Lo spettacolo non si tira mai indietro quando si tratta di violenza, ma riesce sempre a bilanciare questo tipo di elementi con momenti di umorismo: il risultato è un mix esplosivo che tiene lo spettatore incollato allo schermo. Ma come fare a superare le crisi d'astinenza da The Boys tra una stagione e l'altra, o peggio, quando giungerà a una conclusione?

Ecco 5 serie TV che potresti vedere se hai amato The Boys.

Watchmen - Disponibile su NOW

Come The Boys, anche Watchmen è tratto da un fumetto e offre una riflessione profonda e oscura sul concetto di supereroi.

I personaggi nascono dal celebre scrittore inglese Alan Moore, mentre le illustrazioni sono state curate dal compatriota Dave Gibbons. La DC Comics ha pubblicato i 12 numeri, con uscita mensile, tra il 1986 e il 1987, per poi raccoglierla in un'unica edizione nel 1987. La versione italiana ha invece visto la luce come supplemento della rivista Corto Maltese (Rizzoli) tra il 1988 e il 1990. Nel 1993 è stata poi realizzata una versione rilegata. Nel corso degli anni diverse case editrici hanno ristampato l'opera, fino alla più recente edizione a cura della Panini Comics.

Nella serie TV siamo proiettati 34 anni dopo gli eventi del fumetto originale. Durante il 20° secolo alternativo dipinto nel fumetto, i vigilanti - una volta acclamati come eroi - sono stati dichiarati fuori legge a causa della loro violenza.

Nel 1985 Adrian Veidt, noto anche come il vigilante Ozymandias, ha orchestrato un attacco di falsa bandiera a New York, provocando la morte di milioni. Questa tragedia ha portato le nazioni del mondo a unirsi per affrontare un comune nemico, scongiurando un potenziale conflitto mondiale e olocausto nucleare.

Ci spostiamo poi nel 2019, a Tulsa, dove una violenta guerra è in corso. Il Settimo Kavalry, un gruppo suprematista bianco ispirato al vigilante Rorschach, attacca le minoranze e la polizia. Dopo un tragico evento noto come la "Notte Bianca", i poliziotti sopravvivono in pochi, e vengono adottate leggi severe per proteggere la loro identità. Questo crea una tensione costante, con la polizia e i vigilanti in un delicato equilibrio tra giustizia e violenza.

Una caratteristica fondamentale che rende Watchmen diverso da qualsiasi fumetto tradizionale è la sua innovativa rappresentazione dei supereroi, che non sono visti come entità straordinarie e mitiche, ma piuttosto come esseri umani con problemi quotidiani, dilemmi etici e difficoltà personali. Questo singolare approccio "decostruisce" l'idea tradizionale del supereroe, mettendo in risalto la sua umanità. Esamina inoltre le implicazioni politiche e sociali di esistere come supereroe in un mondo reale, affrontando argomenti come la razza, l'autoritarismo e la storia. Il senso di realismo impregnato in ogni scena rende i personaggi immediatamente rilevanti e veramente umani, a prescindere dalle loro abilità sovrumane. La serie è audace, impegnativa e sfida costantemente le aspettative del pubblico su ciò che una storia di supereroi può essere.

Anche questa serie TV prende vita da un fumetto: il materiale originale è stato pubblicato nel 2007, scritto dal frontman dei My Chemical Romance Gerard Way e illustrato da Gabriel Bá; è incentrato su un gruppo di supereroi decisamente poco convenzionale. Questi personaggi sono riuniti da Sir Reginald Hargreeves, un alieno camuffato da imprenditore di successo, che li adotta con l'obiettivo di salvare il mondo da una minaccia incombente.

Il racconto prende il via il 1° ottobre 1989, data in cui 43 donne partoriscono simultaneamente nonostante non avessero mostrato alcun segno di gravidanza fino a quel momento. Sette di questi neonati vengono adottati da Hargreeves, che desidera formare una squadra di supereroi per contrastare il male. I ragazzi, identificati inizialmente solo da un numero, ricevono poi dei nomi: Luther, Diego, Allison, Klaus, Cinque, Ben e Vanya/Viktor. Ognuno di loro è dotato di abilità uniche e svolge missioni anti-crimine sotto la guida del padre adottivo.

Tuttavia, la morte improvvisa di Hargreeves riunisce i fratelli e rivela sconcertanti segreti familiari, oltre alla profezia di una minaccia globale. Di fronte a queste rivelazioni, i membri dell'Umbrella Academy decidono di onorare l'eredità del padre e di portare avanti il suo progetto salvifico, proteggendo l'umanità dalle forze oscure che la minacciano.

The Umbrella Academy offre un approccio unico al genere dei supereroi: piuttosto che concentrarsi sui combattimenti e sulla lotta contro i cattivi, mette in luce la complessità di essere un eroe, esplorando l'umano dietro il super. I protagonisti, dotati di incredibili abilità, lottano con problemi quotidiani, come problemi familiari e personali, tanto quanto con le minacce globali. Il dinamismo e la vulnerabilità danno una nuova profondità alla tipica narrazione supereroica, mostrando che, nonostante i loro poteri, sono ancora profondamente umani.

Indovinate un po'? Anche questa serie TV nasce da un fumetto.

Doom Patrol è il frutto della creatività di Bob Haney e Arnold Drake, e ha debuttato nei fumetti di DC Comics nel 1963, rivoluzionando il concetto di supereroi. I membri di questo gruppo di metaumani si trovano ad affrontare un conflitto unico: non sono emarginati a causa dei loro poteri, che potrebbero essere considerati pericolosi - una dinamica parallela a quella degli X-Men di Stan Lee e Jack Kirby - ma a causa del loro aspetto inconsueto. Interessante notare che sia Stan Lee che Bob Haney hanno dato vita a queste squadre in contemporanea.

Le storie si sono evolute nel corso di 6 serie a fumetti, sempre con la DC Comics. Nel 2016 la squadra ha guadagnato nuova vita sotto l'etichetta Young Animal della DC, grazie alla penna di - di nuovo - Gerard Way (chi ha visto Manifest direbbe che "è tutto collegato") e ai disegni di Nick Derington. Questa rinnovata versione, conclusasi nel 2018 dopo 12 numeri, ha portato alla luce nuovi personaggi intriganti, e allo stesso tempo ha rinvigorito quelli classici, contribuendo a dare una nuova profondità alla saga di Doom Patrol.

Doom Patrol reinventa il genere supereroico con un gruppo di anti-eroi afflitti da traumi e difetti, offrendo una riflessione sulla marginalizzazione e l'accettazione. I personaggi, lontani dall'idealizzazione tipica del genere, lottano contro i loro demoni interiori tanto quanto con i nemici esterni. Lo spettacolo, audace e visivamente straordinario, ridefinisce cos'è un supereroe, mescolando black humor, introspezione e azione.

Invincible - Disponibile su Prime Video

Anche Invincible nasce da una serie a fumetti, nata dalla penna di Robert Kirkman e portata in vita dagli illustratori Cory Walker e Ryan Ottley, che ci introduce nel mondo di Mark Grayson. Mark, per quanto possa apparire un adolescente normale, porta nel suo DNA il segno di un destino straordinario: suo padre, Nolan, è infatti Omni-Man, l'icona suprema dell'eroismo terrestre.

Al compimento del 17° anno di età, Mark inizia a manifestare i poteri della stirpe Viltrumita, razza galattica del padre. Accolto nell'eroico nome di Invincible, Mark inizia la sua parabola di supereroe, affiancato da Omni-Man come guida e da una squadra di giovani eroi, tra cui Robot, Rex Splode, Dupli-Kate e Atom Eve.

Il percorso eroico di Mark subisce un drastico scossone quando emerge l'inquietante verità sul padre: Omni-Man, lontano dall'essere un benevolo protettore, è stato inviato sulla Terra come avanguardia di una conquista Viltrumita. Questa rivelazione spalanca le porte a un drammatico scontro tra padre e figlio, al termine del quale Nolan abbandona la Terra.

Da qui, la trama si snoda poi in un affascinante dedalo di archi narrativi, che vedono Mark attraversare dimensioni alternative, combattere contro l'armata Viltrumita e altre minacce cosmiche per salvare la Terra.

L’adattamento di Prime Video si concentra sul rapporto padre-figlio e soprattutto sulle difficoltà che Mark affronta nello sviluppare i suoi superpoteri e stare al passo con una figura paterna così ingombrante.

Mark Grayson non è un classico supereroe: è un giovane che si confronta con l'adolescenza e le responsabilità ereditate dal padre alieno, mettendo in primo piano la sua vulnerabilità e umanità e offrendo un ritratto maturo ed emozionante della figura eroica.

Preacher - Disponibile su Prime Video

Preacher è basato non su un semplice fumetto: è basato su un fumetto creato da Steve Dillon e Garth Ennis, lo stesso Garth Ennis che ha creato The Boys. Ma non è finita qui: la serie TV è stata curata da Evan Goldberg e Seth Rogen, lo stesso team dietro The Boys! Non è pazzesco?

Come se ciò non bastasse come assicurazione per la qualità e come certezza di una trama estremamente coinvolgente, Preacher è una storia che sfida le convenzioni dei fumetti di supereroi e del genere noir.

Il suo protagonista, Jesse Custer, è un predicatore con un passato violento che acquisisce poteri sovrumani e si imbarca in una missione divina. Ma non è il classico eroe incorruttibile: Jesse è tormentato, complesso, e non ha paura di utilizzare i suoi poteri in modi che possono sembrare amorali.

La sua abilità, conosciuta come la "Parola di Dio", gli permette di comandare chiunque a fare qualsiasi cosa desideri. Nonostante il suo potere, Jesse è guidato da un forte senso di giustizia e responsabilità, cercando risposte direttamente da Dio sulla sofferenza del mondo.

La trama è un mix di elementi soprannaturali, azione, black humor e critica sociale. Dopo essere stato posseduto da Genesis, Jesse, accompagnato dalla sua ex-fidanzata Tulip O'Hare e da un vampiro irlandese chiamato Cassidy, viaggia attraverso gli Stati Uniti alla ricerca di Dio, che ha abbandonato il Paradiso.

Durante il viaggio, il trio si trova a combattere contro nemici straordinari, che includono una società segreta religiosa chiamata Il Graal, un assassino chiamato Il Santo dei Killer, e vari angeli e demoni. Questi conflitti esplorano temi di fede, redenzione e l'eterna lotta tra bene e male.

Mentre la trama si svolge, Jesse deve affrontare il suo passato travagliato e le complicazioni del suo presente, cercando di conciliare la sua nuova posizione di potere con i suoi ideali personali. In tutto questo, Jesse Custer emerge come un eroe unico: un uomo che cerca di fare la cosa giusta in un mondo corrotto, anche se i suoi metodi possono essere brutali o discutibili.