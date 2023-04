Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 17 aprile 2023

“Io e mia sorella facciamo un lavoro pionieristico. Noi siamo straordinarie. Non abbiamo bisogno di nessun altro”.

Mentre quest'anno si celebra il quarantesimo anniversario di Videodrome - il film innovatore del movimento indipendente della Hollywood degli anni ottanta firmato David Cronenberg - Prime Video decide di rilasciare la miniserie Dead Ringers, basata su un altro capolavoro del regista canadese: Inseparabili.

Trama e cast

Protagonista della storia Rachel Weisz nel doppio ruolo di Elliot e Beverly Mantle, due gemelle ginecologhe che condividono tutto: droghe, amanti e un desiderio sfacciato di fare tutto il necessario – anche spingersi oltre i confini dell’etica medica – nel tentativo di sfidare pratiche antiquate e portare in primo piano l’assistenza sanitaria alle donne.

Nel cast sono presenti anche Britne Oldford (The Umbrella Academy) nel ruolo di Genevieve, Poppy Liu (Hacks) nel ruolo di Greta, Michael Chernus (Scissione) nel ruolo di Tom, Jennifer Ehle (Zero Dark Thirty) nel ruolo di Rebecca, Emily Meade (The Leftovers) nel ruolo di Susan e Jeremy Shamos (Better Call Saul) nel ruolo di Giuseppe.

Produzione e curiosità

Creato e scritto dalla scrittrice e sceneggiatrice candidata agli Emmy Alice Birch (Normal People e Succession), lo show è co-prodotto da Amazon Studios e Annapurna Television. Il regista Sean Durkin (The Nest) ha diretto i primi due episodi e ha co-diretto l’ultimo episodio, mentre Karyn Kusama (Girlfight), Karena Evans (Snowfall) e Lauren Wolkstein (Y: L’Ultimo Uomo) si sono occupate degli altri quattro episodi.

La serie TV è un thriller psicologico in chiave moderna dell'omonima pellicola di David Cronenberg del 1988 con protagonista maschile Jeremy Irons. Il soggetto del film, di produzione canadese, è tratto dal romanzo omonimo di Bari Wood e Jack Geasland, a sua volta ispirato alla cronistoria avvenuta a New York nel 1975, quando gli affermati ginecologi gemelli Marcus vennero trovati morti nella loro casa tra sporcizia e uno stato di semi-abbandono.

Le scene in cui i due gemelli si vedono contemporaneamente in scena furono realizzate tramite l'uso di uno dei primi metodi di controllo computerizzato della fotografia.

Inseparabili, ricevette diversi premi, tanto che nel 2005, la HBO pensò di ricavarne una serie TV che fosse una sorta di risposta a un'altra serie rivale che parlava di due chirurghi plastici, Nip/Tuck. Ma poi il progetto non fu portato avanti, almeno fino al 2020, quando Prime Video ha ottenuto i diritti e ha avviato la produzione di questo remake.

Nel corso di una recente intervista il Premio Oscar Rachel Weisz (La Favorita) ha parlato del lavoro svolto per immedesimarsi in questi due personaggi durante le riprese:

"Il primo giorno di riprese è stato folle, ma alla fine è diventato come respirare. Ho solo immaginato che due persone diverse le avrebbero interpretate".

Weisz ha inoltre sottolineato che girava intere scene recitando di fronte a una controfigura e poi rifaceva la stessa scena per l'altra gemella. L'attrice britannica indossava un auricolare per poter ascoltare le proprie battute:

"L'idea è avere queste due donne all'apice della loro vita professionale, ma con una vita privata molto disfunzionale, aberrante e bizzarra. Un contrasto perfetto".

Weisz ha collaborato con la showrunner Alice Birch iniziando già nel corso del 2020:

"Devo dire che è stato un lungo viaggio per me. Non è stato come ricevere un'offerta di lavoro con la sceneggiatura già scritta: io e Alice abbiamo sviluppato l'idea insieme e poi lei ha scritto una sceneggiatura incredibile. Eravamo molto interessate a rappresentare quelle donne che hanno un successo enorme e che, allo stesso modo, sono particolari. I personaggi sono complicati e non si tratta solo della dicotomia gemella buona/ gemella cattiva, perché le persone sono molto complesse. Non siamo mai una cosa sola".

Data di uscita e trailer

Dead Ringers sarà disponibile dal 21 aprile sulla piattaforma di streaming Prime Video.

Di seguito il trailer pubblicato sui canali social ufficiali.