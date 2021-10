Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

FX non ha rinnovato la serie TV fantascientifica Y: The Last Man, distribuita in Italia da Disney+, quindi Hulu non produrrà la seconda stagione.

A dare la triste notizia per i fan è l'autrice Eliza Clark (Animal Kingdom) che, nonostante la cancellazione, ha scelto di non darsi per vinta. La sua intenzione è infatti quella di stringere un accordo con un altro canale per portare avanti la narrazione. Queste le sue parole:

"Abbiamo appreso che non andremo avanti con FX su Hulu per la seconda stagione di Y: The Last Man. Non sono mai stato così coinvolta in una storia in vita mia, e c’è ancora così tanto da raccontare… Non vogliamo che finisca".

La sceneggiatrice ha voluto comunque ringraziare Hulu e FX per il supporto che gli è stato dato durante la realizzazione degli episodi della prima stagione. Inoltre ha chiesto un sostegno da parte di tutti quelli che chiedono una realizzazione della seconda stagione, inserendo nei messaggi dei social inerenti l’hastag #YLivesOn.

"FX è stato un partner straordinario. Abbiamo adorato lavorare con loro e siamo tristi visto che lo show non andrà avanti a FX su Hulu. Ma sappiamo che qualcun altro sarà molto fortunato ad avere questo team e questa storia. Ci impegniamo a trovare una prossima casa per la serie TV".

Anche Amber Tamblyn, che interpreta Kimberly Cunningham nella serie TV, ha usato Twitter per esprimere il suo disappunto:

"Anche se sono deluso, so che questo spettacolo straordinario che ha così tanto da dire troverà presto una nuova grande casa. In attesa del prossimo capitolo. Se sei con me, fallo sapere al mondo. #YLivesOn".

#YTheLastMan will not get a second season on FX and while I’m disappointed, I know this extraordinary show that has so much to say, and that says it so well, will find a great new home soon. Looking forward to the next chapter.



If you’re with me, let the world know. #YLivesOn https://t.co/rpdmCNoUrj — Amber Tamblyn (@ambertamblyn) October 17, 2021

La serie TV drammatica post-apocalittica ambientata in un futuro distopico si basa sulla serie di fumetti di Brian K. Vaughan e Pia Guerra.

Y: The Last Man è disponibile sulla piattaforma Disney+ nella sezione STAR.

Fonte: Deadline