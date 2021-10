Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Y: The Last Man non ha nemmeno finito di mandare in onda la sua prima stagione che ha già ricevuto una brutta notizia.

Ormai prossima alla fine della sua prima e (per ora) ultima stagione, i fan hanno iniziato a chiedersi i motivi dietro la cancellazione e se potrebbe essere salvata da qualche emittente. The Hollywood Reporter fa luce sulla questione, e indica che la decisione non è stata presa a causa del numero di spettatori ottenuto.

Secondo quanto riferito, infatti, la decisione è stata presa in parte a causa delle opzioni contrattuali delle star protagoniste. Dato che la serie ha avuto più showrunner e più modifiche al cast, così come ritardi di produzione legati alla pandemia, le estensioni dei contratti al cast si sono sommate: FX avrebbe dovuto pagare 3 milioni di dollari per estendere ulteriormente i contratti.

Il rapporto indica inoltre che una possibile nuova casa potrebbe potenzialmente essere HBO Max, considerando il fatto che la serie di fumetti Y: The Last Man è stata inizialmente pubblicata sotto l'etichetta Vertigo di DC Comics, e gli spettacoli relativi alla DC hanno occasionalmente ottenuto una seconda possibilità sul servizio. FX Productions attualmente possiede la serie a titolo definitivo e secondo quanto riferito "supporta" i piani per acquistare lo spettacolo, ma la logistica di ciò non è chiara dato che FX è ora sotto la Disney.

Fonte: Comic Book