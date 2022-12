Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 17 ore fa

Tra le migliori serie TV uscite nel 2022 secondo Mad for Series, non poteva assolutamente mancare The Sandman.

Dalla serie di fumetti della DC Comics scritta da Neil Gaiman vincitrice di alcuni Eisner Awards e di un World Fantasy Award nasce dalla penna di Gaiman, David S. Goyer e Allan Heinberg un omonimo riadattamento per il piccolo schermo, il cui primo capitolo è stato reso disponibile su Netflix la scorsa estate.

Corrono gli anni Dieci del Novecento. Nel corso di un rituale l’amante dell’occultismo Roderick Burgess (Charles Dance), con lo scopo di imprigionare in un cerchio di sabbia la Morte (Kirby Howell-Baptiste) e ottenere così l’immortalità, cattura al suo posto il fratello Sogno (Tom Sturridge), conosciuto anche come Morfeo. Passano centocinque anni e quest’ultimo riesce finalmente a liberarsi; si accorgerà tuttavia, che la sua lunghissima assenza ha cambiato molte cose cui dovrà porre rimedio.

Come per qualsiasi opera già nota a una fetta di pubblico si può incorrere in un duplice rischio: che la trasposizione non piaccia agli estimatori del prodotto originale o, semplicemente, che non piaccia. Eppure, The Sandman porta sullo schermo dei colori cupi e stregati, la performance di un cast eccellente, l’unione tra più mondi e tempi che combaciano alla perfezione e un’atmosfera talvolta estraniante, talvolta incantata. Il quinto episodio poi - 24 Ore - è uno strabiliante lavoro di scrittura e regia coronato dalla bravura degna di nota di David Thewlis (John Dee) e volto a differenziare il ritmo dello show.

Per la gioia di tutti i fan e per la discordia di tutti gli anti-fan, Netflix ha annunciato il rinnovo di The Sandman per una seconda stagione.

Siete d'accordo con la nostra scelta?

Nel caso ve li foste persi, vi riproponiamo i nostri articoli del Best of 2022 di ieri, dedicati a Star Trek: Strange New Worlds e Andor. E la competizione prosegue tra pochissimo con una nuova serie TV in lista!