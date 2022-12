Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Proseguiamo con Star Trek: Strange New Worlds la nostra rubrica delle migliori serie TV uscite nel 2022 secondo Mad for Series.

Il mondo dello streaming è in continua espansione, e creare qualcosa di completamente inedito e originale diventa sempre più difficile. La maggior parte delle serie TV di fantascienza hanno spesso una cosa in comune: sono un dramma serio e con una posta in gioco elevata. Qualcuno ha mai fatto un maledetto sorriso in Westworld, per esempio? O erano tutti troppo occupati a preoccuparsi del destino della vita senziente? Ma non tutti gli spettacoli del genere sono cupi: prendiamo Doctor Who e Dirk Gently, che ci hanno fatto fare delle grasse risate, o Black Mirror, che passa dalla commedia nera alla distopia più inquietante.

È qui che Star Trek: Strange New Worlds riesce a elevarsi rispetto alla concorrenza grazie alla sua dolcezza e leggerezza, ma al mantenimento di retroscena contorti e una narrazione interessante, diventando uno dei migliori progetti del franchise da decenni.

Sequel di Star Trek: Discovery - rilasciato lo scorso maggio e già rinnovato per una seconda stagione - racconta la seconda missione quinquennale del Capitano Cristopher Pike a bordo della USS Enterprise NCC-1701, prima del comando affidato a James T. Kirk, e vede come protagonisti Anson Mount (Christopher Pike), Ethan Peck (Spock) e Rebecca Romijn (Una Chin-Riley) - apparsi per la prima volta nella serie classica e nella seconda stagione di Star Trek: Discovery.

Strange New Worlds è molto meno frenetico di Discovery; c'è molta più introspezione e sviluppo del personaggio.

Il Pike di Anson Mount ha tutta la spavalderia di Kirk con le inclinazioni filosofiche di Picard; è senza ombra di dubbio un Capitano unico, e la falce oscura che incombe sul suo destino non fa altro che aggiungere profondità al suo personaggio. La sua vera forza è la sua intuizione, il suo istinto, riflettere sugli eventi del passato per creare un futuro migliore. Il resto dell'equipaggio è semplicemente incredibile: da Spock e Una, a Uhura, tutti i personaggi sono ben sviluppati, con personalità e sfumature distinte.

È interessante il ritorno all'originale formato episodico, ognuno dei quali racconta una storia unica. Mentre il penultimo è stato un capolavoro di horror spaziale, il finale di stagione è un magnifico saluto. Le conseguenze della manomissione del destino e il sacrificio per il bene superiore sono temi esplorati in profondità. Inoltre, tutti i Trekker adorano sicuramente l'incontro tra Pike e Kirk e tutti i richiami all'amato passato.

Una stagione da guardare tutta d'un fiato, sia per i fan del franchise più navigati, sia per i neofiti, con ottimi spunti di riflessione morale e tante emozioni.

