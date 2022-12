Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 14 ore fa

Tra le varie ottime proposte del mondo seriale del 2022 spicca anche Reacher, adattamento televisivo dei libri sul personaggio di Jack Reacher di Lee Child, disponibile su Prime Video. Non poteva assolutamente mancare nella nostra lista delle migliori serie TV uscite nel 2022.

Chi ha letto Killing Floor - il primo dei romanzi da cui prende spunto il progetto - sa esattamente cosa succede nello show ma, per chi non lo sapesse, il nostro enorme Jack scende da un autobus nella piccola città di Margrave, in Georgia, e viene rapidamente arrestato con l'accusa di omicidio. Ora deve restare a Margrave e dimostrare che hanno preso l'uomo sbagliato e, quando scopre chi è la vittima, la questione diventa più un personale “trova tutti i responsabili e uccidili”.

I film di Harry Potter ci hanno insegnato che non spesso (anzi, raramente) gli adattamenti sono fedeli al 100% al materiale di partenza, ma il team di produzione dello spettacolo ha capito perfettamente quanto i fan dei libri - già progettati con precisione - vogliano che siano trasposti sullo schermo nel modo più completo e fluido possibile. E Alan Ritchson, volto del protagonista, ha tutta la calma e la sicurezza del personaggio del materiale originale.

Dopo due adattamenti cinematografici che hanno provato a rendere giustizia al personaggio creato da Lee Child (Tom Cruise ha dato il suo meglio ma non è stato abbastanza), finalmente è arrivato Reacher e con lui Alan Ritchson, che dopo alcune prove attoriali più o meno importanti (ve lo ricordate in Smallville quando faceva Aquaman?) ha finalmente trovato il ruolo che più gli si addice, e sembra quasi uscito dalle pagine del libro.

La sceneggiatura è assolutamente incredibile, e gli sceneggiatori non avrebbero potuto fare un lavoro migliore: dai piccoli dettagli nelle conversazioni e i costumi, alle scene di combattimento, è tutto estremamente fedele al romanzo. Non cercano mai, in nessun momento, di affrettare le cose. Nessun dettaglio viene tralasciato, e non si passa mai eccessivo tempo sulle storie secondarie o lunghi e noiosi flashback, mantenendo sempre un ritmo costante e interessante.

Uno spettacolo ben scritto, degli attori che sanno il fatto loro e alcuni stunt pazzeschi. A volte basta poco per impacchettare un buon prodotto. Alcuni eventi della serie TV potrebbero sembrare quasi telefonati, ma ci si può passare sopra quando il resto è fatto egregiamente.

