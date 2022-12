Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Mentre iniziamo - forse - a riprenderci da pranzi e cene di Natale, proseguiamo la nostra rubrica delle migliori serie TV uscite nel 2022 secondo Mad for Series.

Dopo l'acclamata Mercoledì, di cui abbiamo parlato stamani, proseguiamo con uno show che sicuramente è passato più in sordina: The Devil's Hour, la recente proposta targata Prime Video, con Peter Capaldi e Jessica Raine.

Gli amanti dei generi horror, thriller e fantascienza non possono assolutamente perdersi questa serie, che ci ha tenuti incollati al divano dall'inizio alla fine...salvo quando sobbalzavamo per i mille jump scare.

Lo show Amazon, già rinnovato per ben due stagioni, è stato scritto e ideato da Tom Moran e racconta di Lucy, una assistente sociale che ogni notte si sveglia esattamente alle 3:33 (l'ora del diavolo).

In una atmosfera a tratti inquietante, a tratti misteriosa e surreale, percorriamo le terrificanti visioni della protagonista. Con lei c'è Isaac, il figlioletto di otto anni, introverso e privo di emozioni, il quale ha comportamenti sinistri e apparentemente senza senso.

Nel corso dei sei episodi veniamo anche a conoscenza di una serie di delitti e sparizioni, che in qualche modo sono collegati a Lucy e Isaac; a seguire le indagini, il detective Dhillon (Nikesh Patel) e il collega Holness (Alex Ferns), che ci accompagnano in gran parte degli episodi.

Una trama all'apparenza complessa ma raccontata con incredibile maestria, e che si palesa pezzo per pezzo, fino a svelare nell'episodio finale l'intero puzzle.

Niente viene lasciato al caso, nessuna domanda rimane irrisolta, nulla ci è parso banale. E alla fine di questa prima stagione, ne volevamo assolutamente di più.

Abbiamo particolarmente apprezzato la fotografia nonché la recitazione, anche degli attori minori. Magistrali Raine e Capaldi, ma non potevamo aspettarci di meno da due attori di tale caratura.

Non possiamo dunque che consigliarvi The Devil's Hour, che abbiamo inserito senza alcuna esitazione nella nostra Top 10.

