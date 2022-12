Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 11 ore fa

"Un qualcosa di straordinariamente idiosincratico, una serie totalmente se stessa e sicura della sua missione di far implodere la tua mente".

Il britannico The Guardian parla così di Scissione, alla quale assegna il massimo delle stelline e ne elogia la direzione, lo stile e la recitazione.

Potevamo esimerci dal provarla? Assolutamente no!

E dopo aver concluso in men che non si dica la prima stagione, non abbiamo esitato nell'inserirla nella nostra Top 10 delle migliori serie TV uscite nel 2022 secondo Mad for Series.

Lo show targato Apple TV+, rinnovato per una seconda stagione lo scorso aprile, è un thriller psicologico ideato da Dan Erickson e diretto da Ben Stiller e Aoife McArdle. Nel cast, troviamo volti noti come Adam Scott, John Turturro, Patricia Arquette e Britt Lower.

Scissione - titolo originale Severance - racconta la vita dei dipendenti della Lumon Industries, una società che utilizza una procedura medica denominata "scissione" per separare i ricordi della vita personale da quelli lavorativi. Chi è soggetto a questo trattamento, viene dunque scisso in due persone separate: il cosiddetto interno, non sa niente dell'esterno né delle persone a lui più care; allo stesso tempo, l'esterno non ha idea di cosa accada durante l'orario di lavoro, né quale sia il suo ruolo.

Essere pagati per lavorare senza pensieri personali, e uscire dall'ufficio senza pensieri? Dove bisogna firmare?

Una analisi più accurata ci impone però di interrogarci sulle implicazioni etiche - e non solo - di quella che, in apparenza, può sembrare una situazione idilliaca.

Possiamo considerare l'interno come una persona a sé stante, dedita esclusivamente al lavoro, senza diritti o libero arbitrio, e confinata per tutta la vita dentro una azienda? Se sì, stiamo dunque parlando di schiavitù?

Sono queste le pesanti domande su cui si basa Scissione, che ci ha stupiti più volte con una serie di inaspettati colpi di scena.

L'ambientazione volutamente d'altri tempi e l'atmosfera surreale e a tratti inquietante, sono la pennellata che va a completare questa opera di inestimabile valore, di cui non vediamo l'ora di vedere i nuovi episodi.

