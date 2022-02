Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

"Ora è importante che i tuoi occhi diventino gentili. Sai come rendere i tuoi occhi gentili"?

L’offerta di Apple TV+, giorno per giorno, si sta sempre più confermando come ricca e poliedrica. Infatti con il thriller dalle venature sci-fi Severance si esplora quello che effettivamente è un luogo comune da molto tempo: separare il lavoro dalla vita privata.

Trama e cast

Mark Scout (Adam Scott) guida un team di lavoro della Lumon Industries, i cui dipendenti sono stati sottoposti a una procedura di separazione, che divide chirurgicamente i loro ricordi professionali da quelli personali. I ricordi degli impiegati vengono alterati al punto che letteralmente non possono portare il loro lavoro a casa – o portare casa sul loro posto di lavoro. Questo audace esperimento di "equilibrio tra lavoro e vita privata" viene messo in discussione quando Mark si ritrova al centro di un mistero da svelare che lo costringerà a confrontarsi con la vera natura del suo lavoro... e di se stesso.

Il cast è stellare ed è composto da: Britt Lower (Future Man), Zach Cherry (You), Dichen Lachman (Altered Carbon), Jen Tullock (Before You Know It), Tramell Tillman (Hunters) e Michael Chernus (Orange Is the New Black).

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Produzione e premiazioni

Continua il viaggio del comico newyorkese, vincitore dell'Emmy e del DGA Award Ben Stiller, che torna dietro la macchina da presa, dopo l’ultima esperienza televisiva di Escape at Dannemora, per questo nuovo progetto che riunisce un team super premiato. Con la vincitrice dell'Oscar e dell'Emmy Award Patricia Arquette (Escape at Dannemora), che recita al fianco del vincitore dell'Emmy Award John Turturro e il vincitore del premio Oscar Christopher Walken.

Lo show è scritto e creato da Dan Erickson.

Mark Friedman, Chris Black, John Cameron e Andrew Colville sono produttori esecutivi insieme a Dan Erickson. Mentre Ben Stiller, Nicky Weinstock e Jackie Cohn sono i produttori esecutivi per conto di Red Hour Productions, e sia Patricia Arquette che Adam Scott sono produttori.

Data di uscita e trailer

La serie TV Severance debutterà in Italia il 18 febbraio su Apple TV+ con i primi due episodi, i successivi avranno un rilascio settimanale ogni venerdì. La prima stagione è composta da nove episodi con il finale atteso per l’8 aprile.