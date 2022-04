Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 51 minuti fa

AppleTV+ ha rinnovato la serie TV statunitense Scissione per una seconda stagione.

La notizia del rinnovo precede il finale della prima stagione intitolato The We We Are, che uscirà venerdì 8 aprile su Apple TV+.

Il regista e produttore esecutivo Ben Stiller ha così espresso il suo entusiasmo sul rinnovo:

"Vedere la risposta del pubblico che sta amando la serie TV è davvero entusiasmante. C'è stato un lungo percorso per portare Scissione sul piccolo schermo: ho letto per la prima volta il copione dell'episodio pilota oltre 5 anni fa. È sempre stata una storia da più stagioni e sono felice di poter continuare. Sono grato ai nostri partner di Apple TV+ che ci hanno supportato in tutto il percorso".

Matt Cherniss, a capo della programmazione di Apple ha aggiunto:

"Grazie al creatore della serie Dan e al brillante Ben Stiller e all'incomparabile cast e troupe, lo show ha potuto donare un'esistenza avvincente e coinvolgente e gli spettatori di tutto il mondo non possono fare a meno di questi personaggi intensi. Siamo entusiasti di andare più a fondo in questo mondo unico e scoprire nuovi aspetti della Lumon nella seconda stagione".

Il thriller psicologico creato da Dan Erickson e diretto da Stiller e Aoife McArdle è stato presentato in anteprima il 18 febbraio. La trama dello show ruota intorno alla procedura a cui sono sottoposti i dipendenti della Lumon Industries, che prevede la divisione chirurgica dei loro ricordi tra lavoro e vita personale. Mark (Adam Scott), sottoposto anche lui a questa procedura, guiderà un team di impiegati fino a che un misterioso collega ricomparirà ed inizierà un viaggio alla scoperta della verità riguardo al loro lavoro.

Insieme a Scott, è presente Patricia Arquette nel cast, del quale fanno parte anche John Turturro, Britt Lower, Zach Cherry, Dichen Lachman e Jen Tullock.

La prima stagione di Scissione è disponibile su AppleTV+.

Fonte: Deadline