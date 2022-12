Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Viriamo totalmente di genere per parlare di una commedia uscita lo scorso agosto e ingiustamente passata in sordina tra il pubblico italiano.

Stiamo parlando di Mo, lo show targato Netflix basato sulla vita dello stand-up comedian Mohammed Amer: un perfetto mix di comicità, denuncia sociale e drama.

Creata dallo stesso Amer, insieme a Ramy Youssef, la serie vede la partecipazione di Farah Bsieso, Omar Elba e Teresa Ruiz volti dei membri della famiglia di Mo. Tra gli attori protagonisti anche Tobe Nwigwe, Michael Y. Kim, Lee Eddy e Cherien Dabis.

Lo show racconta le avventure, o meglio, le disavventure di Mo, rifugiato palestinese che vive a Houston, in Texas, in attesa di ricevere la cittadinanza statunitense.

Attraverso episodi palesemente romanzati e scene drammaticamente realistiche ma raccontate con un taglio comico tagliente, ci viene mostrato uno spaccato di tutte le mille difficoltà incontrate da chi si ritrova, suo malgrado a richiedere asilo negli Stati Uniti.

Una serie dal nome bizzarro e probabilmente poco attrattivo; ma chi ci è capitato per sbaglio o per curiosità, ne è rimasto inevitabilmente catturato. La critica ne ha parlato con entusiasmo - un raro 100% su Rotten Tomatoes - e noi non possiamo che essere d'accordo, tanto da dedicarle un posto nella nostra top 10 delle migliori serie TV del 2022 secondo Mad for Series.

Se Mo è ancora incellofanata sul vostro account Netflix vi consigliamo assolutamente di recuperarla, la finirete in un baleno, e probabilmente sarete tristi per la mancanza di un seguito: ad ora sembra essere autoconclusiva.

Voi l'avete vista? Siete d'accordo con la nostra scelta? Se non l'avete vista, la guarderete?

Nel caso ve li foste persi, vi riproponiamo i nostri articoli del Best of 2022 di ieri, dedicati a The Sandman e House of the Dragon. E la competizione prosegue tra pochissimo con l'ultima serie TV in lista!