Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Che siate fan della prima ora delle storie di R. R. Martin, che abbiate amato Game of Thrones fino all'ultima stagione e foste in cerca di riscatto, o che foste semplicemente incuriositi da questa nuova storia, comunque siate arrivati a guardare House of the Dragon, sicuramente non siete rimasti delusi.

La prima stagione del nuovo gioiellino targato HBO non poteva non meritare un posto d'onore nella nostra top 10 delle migliori serie TV del 2022 secondo Mad for Series, e quasi fatichiamo a decidere da dove cominciare per descriverne gli aspetti più belli.

Sicuramente non dubitavamo di ritrovare una scenografia spettacolare e così è stato. Parlare di ottima trama è un eufemismo: intrighi, tradimenti, lotte all'ultimo sangue, combattimenti aerei sul dorso di draghi; il tutto scritto in modo magistrale.

A completare il già ricco piatto, attori fenomenali, che hanno prestato volto e voce a personaggi caratterizzati alla perfezione.

Dietro la creazione di questa incredibile opera, Ryan Condal e ovviamente George R. R. Martin, che portano sul piccolo schermo un prequel ambientato 190 anni prima degli eventi della serie madre, incentrato sulla casata Targaryen, una delle più intriganti, se non la più intrigante della saga.

Al centro dell'opera, Viserys I Targaryen, interpretato da Paddy Considine, Daemon Targaryen, a cui presta il volto Matt Smith, Rhaenyra Targaryen (messa in scena da Milly Alcock prima e Emma D'Arcy poi) e Alicent Hightower (Emily Carey e Olivia Cooke).

House of the Dragon è già stato rinnovato per una seconda stagione, non che avessimo particolari dubbi. Voi avete già visto la prima? Siete d'accordo con noi?

