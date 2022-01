Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

La serie TV Young Sheldon, prequel di The Big Bang Theory, è la più seguita della televisione americana ed è attualmente in onda con la sua quinta stagione.

Nell'episodio intitolato A Free Scratcher and Feminine Wiles, sarà presente per un ruolo da guest star Ming-Na Wen (Agents of S.H.I.E.L.D.), in queste settimane su Disney+ con la serie TV targata Star Wars The Book of Boba Fett. L'attrice cinese interpreterà la Dott.ssa Carol Lee, direttrice del dipartimento di Cosmologia Sperimentale presso la East Texas Tech University, con la quale Sheldon Cooper (Iain Armitage) avrà uno scontro. Poiché Sheldon ha un talento per le domande e i suggerimenti incessanti, è plausibile che questo suo comportamento metterà a dura prova la pazienza della Dott.ssa Lee.

Wen ha recentemente dichiarato:

"Non vedevo l'ora perché cerco di infondere quanta più comicità possibile in tutti i miei personaggi, anche con Fennec. Mi piace quando i fan mi dicono che hanno riso di quella battuta o del rapporto che ho con Boba. Rende il personaggio molto più interessante".

Young Sheldon va in onda negli USA su CBS, mentre in Italia è disponibile su Infinity+.

Fonte: Comic Book