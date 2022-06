Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Sylvester Stallone ha recentemente espresso il suo desiderio di far parte di Yellowstone, anticipando che potrebbe parteciparvi grazie a un possibile cameo.

L'attore ha precedentemente rilasciato alcune dichiarazioni sul suo prossimo show Tulsa King, e Taylor Sheridan sarà al timone di entrambe le serie TV. C'è quindi da chiedersi se ci potrebbero essere eventuali cross-over.

Stallone ha affermato di conoscere da una vita la star di Yellowstone Kevin Costner, e che sarebbe pronto per un crossover; se i fan di Tulsa King risponderanno bene, allora non c'è motivo di pensare che non si farà. La maggior parte degli show di Sheridan hanno avuto successo sia per Paramount+ che Paramount Network.

"Finalmente si è imbattuto in un ragazzo che dice: 'Vorrei solo avere una casa di riposo. Ti dispiace se compro un intero ranch? Ho un'offerta che non puoi rifiutare'. Sarebbe fantastico".

In attesa di novità e maggiori certezze sul possibile cameo dell'attore, le prime stagioni di Yellowstone sono disponibili su NOW.

Fonte: Comic Book