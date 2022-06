Yellowstone 5: vedremo il Ritorno di un Vecchio Antagonista?

Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

L'attore della seconda stagione di Yellowstone, Neal McDonough (Band of Brothers, Desperate Housewives, Arrow) anticipa un potenziale ritorno del suo personaggio, che potrebbe essere ancora vivo.

Nel secondo capitolo l'attore ha interpretato Malcom Beck, un losco uomo d'affari locale in concorrenza a Thomas Rainwater (Gil Birmingham), che decide di spingersi oltre quando John Dutton (Kevin Costner) non accetta il suo piano per impedire al suo avversario di costruire un casinò. Questo porta a uno scontro e alla fine Dutton ferisce Beck gravemente, e si presume che muoia, ma probabilmente non è così.

In una recente intervista, McDonough commenta le voci circolanti, affermando che Beck potrebbe non essere morto, e di conseguenza che non sia andato incontro alla sorte che gli spettatori credevano:

"Sono morto? Non ne sono così sicuro. Abbiamo parlato del fatto che in realtà non abbiamo visto gli occhi di Malcom chiudersi al momento della sua morte, quindi potrebbe esserci una possibilità. Mio fratello non tornerà di sicuro (il fratello di Beck, Teal Beck, è stato ucciso da Kayce Dutton senza alcun dubbio)".

La quinta stagione di Yellowstone è attualmente in fase di riprese, e nel cast il nome di McDonough non compare, ma è probabile che lo sceneggiatore Sheridan possa aver taciuto qualcosa. Di certo, se tornerà, Dutton avrà un bel da fare.

Le prime stagioni di Yellowstone sono attualmente disponibili su NOW.

Fonte: Screen Rant