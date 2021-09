Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Il primo trailer ufficiale della quarta stagione della serie statunitense western Yellowstone contiene nuovi indizi sul destino del personaggio John Dutton, interpretato da Kevin Costner.

Il primo trailer della quarta stagione della serie Paramount Network di Taylor Sheridan offre molti più dettagli rispetto al teaser trailer rilasciato due settimane fa. Infatti il video anticipa un pò la situazione tragica e devastante che ancora sporcherà di sangue le strade del Montana. Ma cosa ne sarà della famiglia Dutton dopo il cliffhanger più avvincente che ha concluso la terza stagione? Questa è la domanda che tutti i fan si sono fatti, ma non c'è modo ancora di avere un'idea chiara su quello che accadrà.

Inoltre la clip offre un'anteprima di Jacki Weaver (Animal Kingdom) che interpreta Caroline Warner, l'inquietante amministratore delegato della Market Equities, la compagnia con legami politici che negli episodi precedenti ha mostrato di voler rilevare la terra dei Dutton con ogni mezzo. E non è da meno il padre biologico di Jamie (Wes Bentley), mentre si intravedono anche i rivali di John Dutton, Roarke (Josh Holloway) e Chief Rainwater (Gil Birmingham).

La quarta stagione di Yellowstone tornerà negli USA domenica 7 novembre. In attesa di conoscere la data di debutto della quarta stagione su Sky Atlantic, ricordiamo che le prime tre stagioni sono disponibili in streaming su NOW.

Di seguito il trailer rilasciato.

Fonte: Deadline