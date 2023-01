Yellowjackets 2: rilasciato il Teaser Trailer della nuova Stagione

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Yellowjackets festeggia venerdì 13 in un modo molto speciale: i vari account social ufficiali della serie TV Showtime hanno condiviso il primo trailer completo per la sua prossima seconda stagione, rivelando l'arrivo di Simone Kessell come Lottie adulta ed Elijah Wood come un nuovo personaggio di nome Walter.

Le ultime notizie hanno già confermato che Lauren Ambrose si unirà allo spettacolo come la versione adulta di Van, Nicole Maines come Lisa, Francois Arnaud come Paul e Nia Sondaya come l'adolescente Akilah.

"È davvero divertente; è eccitante", ha recentemente affermato Christina Ricci dei nuovi membri del cast. "La maggior parte delle mie scene - per non spoilerare nulla - di questa stagione sono state con Elijah Wood, ed è meraviglioso lavorare di nuovo con lui. Ci siamo divertiti molto".

Con un brevissimo e leggermente inquietante video, è stato annunciato che la prossima stagione verrà trasmessa in America a partire dal 24 marzo.

Lo show, creato da Ashley Lyle e Bart Nickerson, narra le vicende di una giovane squadra di calcio femminile, che, nel 1996, durante un viaggio verso Seattle, precipita con il proprio aereo nell’Ontario. Abbandonate a loro stesse, le superstiti si troveranno a far di tutto per sopravvivere e le ripercussioni di tale evento torneranno a tormentarle da adulte.

Fonte: Comic Book