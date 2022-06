Yellowjackets 2: Nuove Anticipazioni sulla Stagione Inedita

Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Ci sono nuovi aggiornamenti sull'attesa seconda stagione di Yellowjackets, le cui riprese inizieranno nei prossimi mesi, e nello specifico nuovi dettagli sulle discrepanze sul diario di Jackie.

In un'intervista, ai tre showrunner viene chiesto se il pubblico scoprirà chi ha scritto le voci successive del diario di Jackie. L'intervistatore chiede se Shauna (Nelisse) sia responsabile delle annotazioni e Lisco suggerisce che non è così. Tuttavia, egli conferma che il pubblico scoprirà il motivo delle annotazioni nella seconda stagione:

"Non voglio dire che scopriremo necessariamente che Shauna ha scritto quelle voci, ma scopriremo perché esistono".

Yellowjackets è riuscita a diventare un successo culturale grazie a una trama imprevedibile, a interpretazioni stellari e ad interessanti misteri. Anche se la seconda stagione introdurrà probabilmente altri enigmi da risolvere, sono in arrivo alcune risposte che dovrebbero soddisfare i fan della serie. Per il momento non siamo al corrente della data di debutto della seconda stagione, ma Yellowjackets risponderà sicuramente alle teorie che dominano la discussione, tra cui quella sul destino di Jackie.

Fonte: Screen Rant