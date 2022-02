Yellowjackets 2: gli Showrunner parlano della Prossima Stagione

Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 2 ore fa

L'attesa per la seconda stagione di Yellowjackets sarà un po' straziante per i fan dello show. Lo spettacolo di Showtime è stato una piccola perla e il passaparola lo ha rapidamente trasformato in un enorme successo per la rete. Yellowjackets è la seconda serie originale più vista in streaming nella storia di Showtime, dietro solo a Dexter, e sembra che stia ancora guadagnando fan di giorno in giorno.

Il network ha già rinnovato lo show per una seconda stagione, il che è una buona notizia. La cattiva notizia è che il nuovo lotto di episodi è ancora nelle fasi iniziali, e ci metterà un po' ad arrivare. Gli showrunner Ashley Lyle, Bart Nickerson e Jonathan Lisco hanno recentemente parlato di cosa accadrà alla serie TV thriller. Per quanto riguarda la seconda stagione, Lyle ha rivelato:

"Abbiamo aperto la nostra writer's room, abbiamo aggiunto un paio di volti nuovi al mix e in gran parte abbiamo tenuto la squadra della prima stagione perché erano fantastici. Siamo entusiasti di approfondire, ma siamo ancora nelle prime fasi".

Per ora la serie TV è stata rinnovata per una seconda stagione, ma secondo quanto rivelato da Jasmin Savoy, l'attrice che interpreta la versione adolescente di Taissa, gli scrittori hanno le idee per sviluppare altre stagioni:

"Non so niente oltre la prima stagione ma so che hanno già cinque stagioni scritte nella loro testa. Ho potuto leggere alcune teorie dei fan e finora ne ho trovata una corretta, quella sul ricattatore. Per quanto riguarda la Regina delle Corna nessuno ha ancora capito".

Fonte: Comic Book