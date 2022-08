Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Con le riprese in procinto di iniziare a fine mese a Vancouver e le recenti anticipazioni in merito al prossimo arco narrativo, giunge online anche l’annuncio di un volto inedito che farà la sua comparsa nella seconda stagione di Yellowjackets.

Lauren Ambrose, conosciuta al grande pubblico per il ruolo di Claire Fisher in Six Feet Under e di Dorothy Turner in Servant, è stata infatti scritturata per apparire nei nuovi episodi della serie targata Showtime, vestendo i panni della versione adulta di Van, interpretata nella sua incarnazione giovanile da Liv Hewson.

Il drama dalle tinte thriller ha debuttato in America lo scorso anno con il primo ciclo di episodi e ha narrato le vicende di una squadra di calcio femminile che, a seguito di un incidente aereo, avvenuto durante un viaggio verso Seattle per un torneo nazionale, si ritrova dispersa nella regione selvaggia dell’Ontario.

Alternando due linee temporali diverse, una ambientata nel 1996, anno della sciagura, e l’altra nel 2021, lo show trasporta il pubblico nel vortice di pazzia e orrore che travolgerà le ragazze, che si troveranno a compiere qualunque azione pur di sopravvivere, mostrando inoltre le conseguenze e le cicatrici che le tormenteranno da adulte.

Il cast vede fra gli altri la presenza di Melanie Lynskey, Christina Ricci, Juliette Lewis, Tawny Cypress, mentre Ashley Lyle, Bart Nickerson e Jonathan Lisco fungono da showrunner.

Fonte: Variety