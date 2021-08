Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Dopo tante incombenze legate ad arresti, ritardi e modifiche, il debutto della serie TV Y: The Last Man è finalmente all'orizzonte. Dopo aver svelato il primo teaser trailer e il primo poster, FX pubblica il trailer integrale dello show.

Adattamento dell’omonimo fumetto di fantascienza pubblicato dalla DC Vertigo, con sessanta numeri pubblicati a partire dal 2002 e nato dalla collaborazione fra Brian K. Vaughan e Pia Guerra, è uno dei titoli più amati della sua generazione.

La serie di fumetti ha ricevuto tre Eisner Awards e ha ricevuto il primo Hugo Award per la migliore storia grafica per Y: The Last Man, Volume 10.

La serie drammatica narra di un mondo post-apocalittico, in cui a seguito di un evento catastrofico, tutti i mammiferi di sesso maschile sono stati decimati, con l’unica eccezione di Yorick Brown e la sua scimmietta.

Etica, clonazione, rapporti uomo-donna, religione, sesso, guerra sono alcuni dei temi trattati, seguendo un'idea di fondo con una spiccata tendenza al politicamente scorretto.

Y: The Last Man debutterà sulla piattaforma di streaming Hulu il 13 settembre.

Di seguito il trailer:

