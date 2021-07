Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 4 ore fa

È da poco stato rilasciato il primo teaser trailer di Y: The Last Man, nuova serie TV di FX su Hulu tratta dall'omonimo fumetto edito da Vertigo Comics. Sebbene il teaser non mostri alcun filmato reale, trasmette il concetto unico dello show.

Lo show è basato sul fumetto DC Comics creato da Brian K. Vaughan e Pia Guerra. Y: The Last Man racconta un mondo post-apocalittico in cui un evento catastrofico ha decimato ogni mammifero con un cromosoma Y tranne un uomo cisgender con la sua scimmietta domestica. La serie segue i sopravvissuti in questo nuovo mondo mentre lottano per ripristinare ciò che è stato perso e l'opportunità di costruire qualcosa di meglio.

Il cast comprende Diane Lane come il membro del Congresso Jennifer Brown, Ashley Romans come Agente 355, Ben Schnetzer come Yorick Brown, Olivia Thirlby come Hero Brown, Amber Tamblyn come Kimberly Cunningham, Marin Ireland come Nora Brady, Diana Bang come Dr. Allison Mann e tanti altri (o meglio tante altre). Tutti gli episodi della stagione saranno diretti da donne e la produzione ha un numero significativo di capi dipartimento donne, inclusi entrambi i direttori della fotografia, la scenografa, la costumista, la direttrice del casting, i montatori, la coordinatrice degli stunt e altro ancora. Eliza Clark sarà showrunner e produttore esecutivo insieme a Nina Jacobson e Brad Simpson, Mari Jo Winkler-Ioffreda, Louise Friedberg, Brian K. Vaughan e Melina Matsoukas. Nellie Reed sarà il produttore.

Prima di essere adattato a serie TV, il fumetto creato da Vaughan ha attraversato un'odissea. C'è stata dal 2007 al 2014 una trattativa per una versione cinematografica mai andata in porto. Dal 2015 il progetto è passato nelle mani di FX che ha iniziato a sviluppare uno show per il piccolo schermo con Michael Green e Aida Croal in qualità di showrunner. Il ruolo di Yorick Brown inizialmente sarebbe dovuto spettare a Barry Koeghan ma poi per divergenze creative la FX si è separata dai due showrunner e il ruolo è stato assegnato a Ben Schnetzer. Infine la produzione è stata interrotta a marzo 2020 a causa del Covid-19 ed è poi ripresa a ottobre.

Dopo tutte queste peripezie finalmente lo show debutterà il 13 settembre su FX su Hulu. Qui di seguito potete trovare il breve teaser.

They were all gone… except one. #YTheLastMan premieres September 13. Streaming exclusively on #FXonHulu. pic.twitter.com/JboPVhU7kq — Y: The Last Man (@Y_FXonHulu) July 15, 2021

Fonte: Comic Book