Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

L'attore e musicista statunitense Billy Bob Thornton (Golia) farà parte del cast nella serie TV Y: 1883, prequel della serie TV western Yellowstone.

Thornton apparirà nel ruolo di guest star come maresciallo Jim Courtright, unendosi a un cast che comprende: Sam Elliott (A Star Is Born), Tim McGraw e Faith Hill che compongono la famiglia Dutton, Isabel May (Young Sheldon) e LaMonica Garrett.

Principalmente noto per il suo lavoro nel cinema, avendo ricevuto tre nomination all'Oscar durante la sua carriera, l'attore americana ha inoltre recitato nella prima stagione di Fargo, vincendo un Golden Globe e ottenendo una nomination agli Emmy.

La trama della serie TV segue le vicende della famiglia Dutton mentre intraprende un viaggio verso ovest attraverso le Grandi Pianure fino all'ultimo baluardo dell'America selvaggia del XIX secolo. Lo show sarà un autentico western ed un intenso dramma su una famiglia in fuga dalla povertà per cercare un futuro migliore nella terra promessa del Montana.

Y: 1883 debutterà negli USA il 19 dicembre sulla rete Paramount.

Fonte: Variety