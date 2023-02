Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Il produttore di Ant-Man and The Wasp: Quantumania ha rivelato alcuni nuovi dettagli su ciò che racconterà la nuova serie TV di Disney+, Wonder Man.

In una recente intervista Stephen Broussard ha parlato del futuro dello spettacolo di Destin Daniel Cretton (regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli), che vedrà Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Simon Williams, affermando che il progetto sarà sicuramente influenzato dalle trame dei fumetti e che sarà davvero unico rispetto ad altre precedenti storie del Marvel Cinematic Universe:

"Wonder Man sarà decisamente influenzato dai fumetti. Una delle cose di cui siamo entusiasti è che sembrerà davvero unico. Non sembrerà qualcosa che avete già visto nell'MCU. È un tipo di storia che possiamo raccontare su Disney+. Come lo streaming, la narrazione serializzata è un qualcosa di completamente diverso. Quindi, ci stiamo divertendo un mondo a realizzarlo".

Nei fumetti Simon è un attore e stuntman che ottiene dei superpoteri quando il suo corpo viene infuso con l’energia ionica. Recentemente sono emerse le prime voci riguardanti l’impostazione e le atmosfere dello show, che sembra intraprenderà la via della satira hollywoodiana.

Wonder Man sarà disponibile su Disney+.

Fonte: Comic Book