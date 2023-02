Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Il prossimo progetto del Marvel Cinematic Universe per il piccolo schermo sarà Wonder Man, una serie TV comedy non convenzionale che dovrebbe iniziare le riprese nei prossimi mesi. Sebbene lo spettacolo sia in lavorazione da diverso tempo, finora non sono state rivelate molte informazioni sul cast di supporto. Secondo un recente rapporto, però, la star di Mindhunter Lauren Glazier è stata scelta per un ruolo secondario attualmente sconosciuto.

Durante un'intervista Stephen Broussard ha parlato del futuro dello spettacolo di Destin Daniel Cretton (regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli), che vedrà Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Simon Williams, affermando che il progetto sarà sicuramente influenzato dalle trame dei fumetti e che sarà davvero unico rispetto ad altre precedenti storie del Marvel Cinematic Universe:

"Wonder Man sarà decisamente influenzato dai fumetti. Una delle cose di cui siamo entusiasti è che sembrerà davvero unico. Non sembrerà qualcosa che avete già visto nell'MCU. È un tipo di storia che possiamo raccontare su Disney+. Come lo streaming, la narrazione serializzata è un qualcosa di completamente diverso. Quindi, ci stiamo divertendo un mondo a realizzarlo".

Wonder Man verrà rilasciato su Disney+.

Fonte: Comic Book