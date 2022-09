Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Come sta recentemente accadendo nella serie She-Hulk: Attorney at Law, che ha visto nei primi tre episodi la presenza di alcuni iconici volti apparsi nell'MCU, sembra che una delle prossime produzioni basate sugli amati fumetti della Casa delle Idee vedrà il ritorno di “istrionico” personaggio.

Come annunciato da tempo, la Marvel ha intenzione di ampliare il proprio universo televisivo con un nuovo progetto avente per protagonista Wonder Man, che vedrà in veste di produttore esecutivo Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

La serie seguirà le vicende di Simon Williams, che nei fumetti è il figlio di un ricco industriale, la cui azienda viene soppiantata dalle Stark Industries.

Il rampollo accetterà dunque di lavorare per il Barone Zemo, che gli conferirà straordinari poteri che utilizzerà inizialmente per combattere gli Avengers, decidendo poi di schierarsi dalla loro parte.

Stando alle ultime informazioni, pare che lo show segnerà il ritorno del premio Oscar Ben Kingsley nei panni di Trevor Slattery, l’attore fallito che nella terza pellicola dedicata ad Iron Man si era prestato ad impersonare il potente Mandarino.

Il personaggio era in seguito apparso nel corto All Hail the King, dove lo si vedeva intento a scontare la sua pena nella prigione di Seagate.

Fatto evadere da un membro della setta guidata dal perfido villain di cui aveva vestito i panni, lo sfortunato Slattery sarebbe infine stato imprigionato proprio dal leader dei Dieci Anelli, come mostrato nel film di Shang-Chi.

In che modo la sua strada si troverà ad incrociarsi con quella di Wonder Man ancora non è dato saperlo. Per avere una risposta bisognerà attendere prossimi aggiornamenti o il debutto della serie stessa.

Fonte: Deadline