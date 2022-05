Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

La Star Wars Celebration 2022, evento che si sta svolgendo in questi giorni ad Anaheim, sta regalando grandi gioie a tutti i fan della Galassia lontana lontana: fra il primo teaser trailer di Andor, affiancato alla data d’uscita, e l’annuncio del periodo di debutto dell’attesa terza stagione di The Mandalorian, la convention non poteva iniziare nel migliore dei modi.

Fra le notizie riguardanti l’universo creato da George Lucas, un piccolo spazio è stato dedicato anche a un altro progetto in seno alla Lucasfilm: stiamo parlando di Willow, la serie fantasy che fungerà da sequel dell’omonima pellicola cinematografica di fine anni ’80.

Durante la manifestazione è stato non solo rivelato che gli abbonati di Disney+ potranno immergersi in questo mondo magico e fatato il prossimo 30 novembre, ma ne è stato anche offerto un primo assaggio, grazie alla visione del primo teaser trailer.

Nel video è possibile farsi una prima idea di ciò che attenderà il pubblico a fine anno e, fra scene di combattimento, incantesimi e creature mistiche, fa anche capolino il protagonista che dà il titolo all’opera originale e al suo sequel, nuovamente interpretato da Warwick Davis.

Stando alla descrizione rilasciata, Willow è ambientata in una terra incantata di una bellezza mozzafiato, dove un improbabile gruppo di eroi si troverà ad affrontare una pericolosa missione, che li porterà ad combattere i propri demoni interiori e salvare il loro mondo.

Fonte: Variety