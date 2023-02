Willow: Christian Slater vorrebbe Tornare per una 2° Stagione

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 17 ore fa

Dopo la conclusione della prima stagione di Willow, i fan sono ansiosi di scoprire se ci sarà il rinnovo per un nuovo lotto di episodi.

Chi non vede l’ora di tornare a recitare nella serie TV di Lucasfilm è Christian Slater (Dr.Death). L’attore newyorkese ha parlato della sua esperienza positiva sul set, dicendosi entusiasta di far parte di un franchise fantasy così amato:

"Vorrei continuare per approfondire il mio personaggio. Ho delle idee che vorrei condividere con lo showrunner, sto pensando a come sciogliere l’incognita della scena di Allagash. Mi piacerebbe molto vedere come si evolve questa avventura per questi personaggi così folli".

Slater ha inoltre ricordato un infortunio subito durante il combattimento tra il suo personaggio, Allagash, e Thraxus Boorman (Amar Chadha-Patel):

"Amar e io stavamo lavorando assiduamente e ci divertivamo. La produzione è stata molto attiva e concreta, e mi sono accorto che alla fine di un ciak mi sono ritrovato con un occhio nero, ma sono cose che posso succedere lavorando!".

Lo spettacolo, prodotto da Ron Howard - regista dell'omonimo film del 1988 - si svolge anni dopo gli eventi della pellicola e introduce personaggi completamente nuovi nel regno incantato delle regine, delle fate e dei mostri Eborsisk a due teste.

Nel cast sono presenti Warwick Davis (Willow Ufgood), Joanne Whalley (Sorsha), Tony Revolori (Principe Graydon Hastur), Erin Kellyman (Jade Claymore), Ellie Bamber (Elora Danan), Ruby Cruz (Kit Tanthalos), Dempsey Bryk (Airk Tanthalos) e Derek Horshman (Re Hastur).

Willow è disponibile su Disney+.

Fonte: CBR