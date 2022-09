Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Willow è arrivato per la prima volta sotto form di lungometraggio nel 1988, e questo autunno la Disney ci riporterà in quel mondo grazie a una nuovissima serie TV. Con Warwick Davis pronto a tornare come protagonista, insieme a un cast di volti nuovi, tutto è pronto per il debutto dello spettacolo su Disney+ - che ne ha rilasciato un nuovo trailer.

Oltre a Davis, lo show è interpretato da Ellie Bamber (Les Misérables), Cailee Spaeny (Devs) ed Erin Kellyman (The Falcon and The Winter Soldier), nei rispettivi ruoli della cameriera Dove, la Principessa Kit e la sua serva Jade.

La sinossi ufficiale recita: "Un'epica serie fantasy d'epoca con una sensibilità moderna ambientata in una terra incantata di bellezza mozzafiato, Willow presenta un cast internazionale eterogeneo con Jonathan Kasdan, Ron Howard, Wendy Mericle, Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan come produttori esecutivi. Inizia con un aspirante mago di un villaggio di Nelwyn e una bambina destinata a unire i regni, che insieme aiutarono a distruggere una Regina malvagia e bandire le forze dell'oscurità. Ora, in un mondo magico dove brownies, stregoni, troll e altre creature mistiche prosperano, l'avventura continua, mentre un improbabile gruppo di eroi parte per una pericolosa ricerca in luoghi ben oltre la loro casa, dove devono affrontare i loro demoni interiori e unirsi per salvare il loro mondo".

Willow debutterà su Disney+ il 30 novembre.

Fonte: Comic Book