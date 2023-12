Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

L'amatissima serie TV sui vampiri What We Do in the Shadows si sta preparando per il suo gran finale: è stato infatti recentemente riferito che la sesta stagione dello spettacolo - già confermata lo scorso anno - sarà quella conclusiva.

Fin dal suo debutto nel 2019, What We Do in the Shadows ha affascinato pubblico e critica, vantando oltre 21 nomination agli Emmy e numerosi riconoscimenti.

La quinta stagione - rilasciata in America lo scorso luglio - non è ancora stata rilasciata su Disney+.

Nell'attesa, secondo la sinossi ufficiale, "Nandor sente il suo famiglio (e talvolta amico) Guillermo scivolare via mentre sembra passare molto più tempo con Laszlo. Nadja, soffrendo degli effetti di una maledizione precedentemente non diagnosticata, si riconnette con la sua famiglia - o almeno, una famiglia - dal Vecchio Paese. Colin persegue il percorso di tanti vampiri, candidandosi per una carica politica; 'The Guide' cerca invece di capire come inserirsi, essendo la nuova arrivata, in questo gruppo affiatato".

Fonte: Comic Book