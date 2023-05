Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

L'amato gruppo di vampiri sta per emergere dalle loro bare e tornare a illuminare lo schermo con le loro esilaranti avventure: FX ha annunciato che la quinta stagione di What We Do in the Shadows sarà rilasciata il 13 luglio.

Anche se l'annuncio non è accompagnato da anteprime del prossimo capitolo, la semplice notizia che questi bizzarri protagonisti torneranno tra due mesi è più che sufficiente per far sorridere i fan.

A condividere la notizia è stato l'account Twitter della serie TV, che ha pubblicato un post.

We’re calling it hot vampire summer. FX’s What We Do in the Shadows returns 7.13 on FX. Stream on Hulu. pic.twitter.com/zy0jY8BRBq — What We Do In The Shadows (@theshadowsfx) May 15, 2023

What We Do in the Shadows tornerà su FX il 13 luglio. Per quanto riguarda l'uscita in Italia, tornerà su Disney+ ma non se ne conosce ancora la data di arrivo.

Fonte: Comic Book