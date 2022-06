Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

What We Do in the Shadows tornerà finalmente con la quarta stagione tra pochi giorni, e il capitolo di prossima uscita vedrà il ritorno di Nandor (Kayvan Novak), Laszlo (Matt Berry), Nadja (Natasia Demetriou), Colin Robinson (Mark Proksch) e Guillermo (Harvey Guillén) in quelle che sembrano nuove situazioni esilaranti. FX ha quindi rilasciato il trailer ufficiale dei nuovi episodi.

Secondo la descrizione ufficiale della quarta stagione di What We Do in the Shadows, "Nello scioccante finale della terza stagione, Nandor, Guillermo e Nadja hanno lasciato Staten Island per prendere strade diverse mentre Laszlo è rimasto a casa a prendersi cura della creatura uscita dalla cavità toracica del defunto Colin Robinson, alias Baby Colin. In questa stagione, i vampiri tornano a Staten Island per trovare la loro villa sull'orlo del totale collasso strutturale e senza soldi per ripararla. Mentre la ricerca di amore di Nandor finalmente ottiene risultati, Nadja realizza finalmente il suo sogno di aprire la miglior discoteca di vampiri della Tri-State Area. Laszlo è alle prese con la questione 'natura contro educazione' mentre cerca di crescere Baby Colin per farlo diventare qualcosa di diverso da un vampiro. E anche Guillermo vive situazioni emotivamente forti, che hanno a che fare con l'amore per la sua famiglia e per gli altri. Con ambientazioni terrificanti come il segreto supermercato notturno ultraterreno, le Pine Barrens in New Jersey, l'altare di un matrimonio; con la presenza di esseri ancora più strani, guest star sorprendenti e ancora più scene di tip tap, la quarta stagione di What We Do in the Shadows continua a lasciare spazio al sangue e alla commedia. E questa volta con un tocco di rinnovo casalingo".

What We Do in the Shadows tornerà su FX il 12 luglio. Per quanto riguarda l'uscita in Italia, tornerà su Disney+ ma non se ne conosce ancora la data di arrivo.