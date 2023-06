Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

La nuovissima stagione di What We Do in the Shadows è dietro l'angolo, e FX ne ha appena rilasciato il full trailer. A rendere le cose ancora più entusiasmanti ci pensa sempre la rete, che ha confermato il rinnovo della serie TV anche per un sesto capitolo.

Secondo la sinossi ufficiale dei prossimi episodi, "Nandor sente il suo famiglio (e talvolta amico) Guillermo scivolare via mentre sembra passare molto più tempo con Laszlo. Nadja, soffrendo degli effetti di una maledizione precedentemente non diagnosticata, si riconnette con la sua famiglia - o almeno, una famiglia - dal Vecchio Paese. Colin persegue il percorso di tanti vampiri, candidandosi per una carica politica; 'The Guide' cerca invece di capire come inserirsi, essendo la nuova arrivata, in questo gruppo affiatato".

La quinta stagione di What We Do in the Shadows debutterà su FX il 13 luglio. Per quanto riguarda l'uscita in Italia, tornerà su Disney+ ma non se ne conosce ancora la data di arrivo.

Fonte: Comic Book