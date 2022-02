Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Jemaine Clement, creatore di What We Do in the Shadows, conferma che la stagione 4 ha portato a termine le riprese. La serie si svolge nello stesso universo dell'omonimo film del 2014, che Clement ha scritto insieme al premio Oscar Taika Waititi. Presentato in formato mockumentary, la serie TV segue le gesta di un improbabile gruppo di vampiri nell'area di Tri-state: la coppia sposata Nadja (Natasia Demetriou) e Laszlo (Matt Berry), l'ex guerriero ottomano Nandor (Kayvan Novak), Colin Robinson (Mark Proksch) e Guillermo (Harvey Guillén), il famiglio umano di Nandor.

Jemaine Clement ha recentemente pubblicato un post sull'imminente stagione 4 dello spin-off neozelandese, Wellington Paranormal. Quando un fan ha chiesto se avesse aggiornamenti sulla prossima stagione di What We Do in the Shadows, Clement - che ha lasciato la writer's room della serie dopo la stagione 2 - ha ricordato ai follower che non sta più lavorando direttamente alla serie. Tuttavia, ha confermato che "è stata girata e arriverà molto presto".

I am not working on WWDITS anymore but S4 of that has also been shot and is on its way very soon too. https://t.co/TEvZAWoDN4 — Jemaine Clement (@AJemaineClement) February 24, 2022

Il commento di Clement sulla nuova stagione è sicuramente interessante: le prime due stagioni di What We Do in the Shadows sono state mandate in onda in primavera, con la terza stagione rilasciata leggermente in ritardo verso la fine dell'estate. Se la serie sta cercando di tornare alla sua programmazione regolare, è del tutto possibile che annunceranno una data di uscita per la primavera del 2022 nelle prossime settimane.

