Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

What We Do in the Shadows tornerà finalmente per una quarta stagione il prossimo mese, e la nuova stagione vedrà il ritorno di Nandor (Kayvan Novak), Laszlo (Matt Berry), Nadja (Natasia Demetriou), Colin Robinson (Mark Proksch) e Guillermo (Harvey Guillén) in quelle che sembrano nuove situazioni esilaranti. FX ha quindi rilasciato un nuovo teaser trailer per lo spettacolo.

"La festa non inizia finché non entrano i vampiri. What We Do in the Shadows di FX tornerà martedì 12 luglio. Guarda in streaming tutti gli episodi di #ShadowsFX su Hulu", scrive FX.

Secondo la descrizione ufficiale della quarta stagione di What We Do in the Shadows, "Nello scioccante finale della terza stagione, Nandor, Guillermo e Nadja hanno lasciato Staten Island per prendere strade diverse mentre Laszlo è rimasto a casa a prendersi cura della creatura uscita dalla cavità toracica del defunto Colin Robinson, alias Baby Colin. In questa stagione, i vampiri tornano a Staten Island per trovare la loro villa sull'orlo del totale collasso strutturale e senza soldi per ripararla. Mentre la ricerca di amore di Nandor finalmente ottiene risultati, Nadja realizza finalmente il suo sogno di aprire la miglior discoteca di vampiri della Tri-State Area. Laszlo è alle prese con la questione 'natura contro educazione' mentre cerca di crescere Baby Colin per farlo diventare qualcosa di diverso da un vampiro. E anche Guillermo vive situazioni emotivamente forti, che hanno a che fare con l'amore per la sua famiglia e per gli altri. Con ambientazioni terrificanti come il segreto supermercato notturno ultraterreno, le Pine Barrens in New Jersey, l'altare di un matrimonio; con la presenza di esseri ancora più strani, guest star sorprendenti e ancora più scene di tip tap, la quarta stagione di What We Do in the Shadows continua a lasciare spazio al sangue e alla commedia. E questa volta con un tocco di rinnovo casalingo".

What We Do in the Shadows tornerà su FX il 12 luglio. Per quanto riguarda l'uscita in Italia, tornerà su Disney+ ma non se ne conosce ancora la data di arrivo.

Fonte: Comic Book