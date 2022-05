Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

FX Networks ha svelato la data di uscita della quarta e ultima stagione di What We Do in the Shadows, che ha concluso la sua terza stagione lo scorso autunno.

Family. Business. Italian beef sandwiches. FX's The Bear features Jeremy Allen White as a fine dining chef stepping in at his family's struggling restaurant. Every episode of this half-hour comedy drops June 23. Only on @hulu. pic.twitter.com/HRaeeyjSBS — FX Networks (@FXNetworks) May 13, 2022

Il finale della terza stagione si è concluso con un cliffhanger, con Nandor (Kayvan Novak), Guillermo (Harvey Guillén) e Nadja (Natasia Demetriou) che hanno lasciato Staten Island per prendere strade separate.

La nuova stagione vedrà il gruppo riunirsi, ciascuno tornare alla propria casa a Staten Island, che è in uno stato di completo e totale degrado. Senza soldi per riparare la loro casa, il gruppo dovrà trovare un modo per ripartire.

Grab the colorful dust that sparkles because @theshadowsfx returns July 12 on FX. Stream on @hulu. pic.twitter.com/qOQCcMuBkq — FX Networks (@FXNetworks) May 13, 2022

Secondo spin-off dell'omonimo film Vita da Vampiro, la serie TV di genere commedia e horror è strutturata come falso documentario sulla vita di quattro vampiri che convivono a Staten Island. Il film del 2017 è un grande successo del regista e protagonista Taika Waititi che, in seguito, ha anche avuto un ruolo attivo nello sviluppo della serie TV. Waititi inoltre è apparso in alcuni episodi durante le prime tre stagioni dello show, ma ha recentemente confermato che non ha intenzione di tornare attivo. Lo stesso vale per il suo co-protagonista di Our Flag Means Death, Rhys Darby, che interpretava un lupo mannaro nel film originale.

La quarta stagione di What We Do in the Shadow sarà disponibile dal 12 luglio su FX e in streaming su Hulu.