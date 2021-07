Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 5 ore fa

What We Do in the Shadows tornerà con la terza stagione a settembre su FX, ed è stato rilasciato un nuovo teaser che vede Guillermo aiutare i quattro vampiri con cui vive a vendere della robaccia che hanno accumulato nel corso dei secoli. Tra questi oggetti troviamo un “secchio del male” e un “sasso del sesso”. La nuova stagione affronterà la rivelazione del finale della precedente, nel quale Guillermo si è dimostrato all’altezza, fino a quel momento, del suo segreto lignaggio di cacciatore di vampiri per difendere il suo padrone.

What We Do in the Shadows arriverà il 2 settembre su FX, e gli episodi saranno disponibili il giorno successivo su Hulu.

La descrizione ufficiale della terza stagione recita: “What We Do in the Shadow, basato sul film di Jemaine Clement e Taika Waititi, mostra le avventure notturne dei coinquilini vampiri Nandor (Kayvan Novak), Nadja (Natasia Demetriou), Laszlo (Matt Berry) e Colin Robinson (Mark Proksch), mentre affrontano la realtà contemporanea di Staten Island, con l’aiuto del loro famiglio umano, Guillermo (Harvey Guillén). Dopo lo scioccante finale della seconda stagione, troviamo i coinquilini nel panico, indecisi sul da farsi riguardo a Guillermo, dopo aver scoperto la sua natura di cacciatore di vampiri. In questa stagione, i vampiri saranno più potenti, e incontreranno i vampiri dai quali discendono tutti gli altri vampiri, una seducente sirena, gargoyles, lupi mannari, i casinò di Atlantic City, culti del benessere, ex fidanzate, palestre e una moltitudine di curiosità soprannaturali. Inoltre, Colin Robinson sta per compiere cento anni. E Nandor, alle prese con la sua crisi esistenziale, prova a dare più significato alla sua vita. Troverà l’amore, o sarà destinato ad essere uno scapolo immortale con 37 ex mogli?”.

Fonte: Comic Book