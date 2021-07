Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 11 minuti fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

È stato pubblicato il teaser trailer di What We Do in the Shadows, la serie TV basata sull'omonimo film del 2014 diretto da Taika Waititi e Jemaine Clement che racconta le gesta notturne dei coinquilini vampiri Nandor (Kayvan Novak), Nadja (Natasia Demetriou), Laszlo (Matt Berry) e Colin Robinson (Mark Proksch) mentre navigano nel mondo moderno di Staten Island con l'aiuto del loro parente umano, Guillermo (Harvey Guillén).

La serie TV sta avendo un notevole successo ed è stata definita da Rolling Stones "il più grande stupido show meglio realizzato".



Dopo lo scioccante finale della seconda stagione, in questo nuovo avvio, i vampiri saranno elevati a un nuovo livello di potere e avranno a che fare con il capostipite della loro specie, con un'intrigante sirena, con i gargoyle, con un lupo mannaro e, ancora, con il casinò di Atlantic City e con moltissime curiosità soprannaturali. Inoltre, Colin Robinson sta per compiere 100 anni e Nandor è alla ricerca di qualcosa di più importante per cui vivere. Troverà l'amore o è destinato ad essere uno scapolo immortale con 37 ex mogli?

Experience the world in Vampire Reality. What We Do in the Shadows returns Sept 2 on FX. Streaming next day #FxonHulu. pic.twitter.com/l4zSzhfn5u — What We Do In The Shadows (@theshadowsfx) July 14, 2021

Non perdere la terza stagione di What We Do in the Shadows che debutterà su FX il prossimo 2 settembre.

