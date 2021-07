Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Andy Serkis tornerà nuovamente nell'universo Marvel con lo show What If...?. L'attore, particolarmente noto per aver interpretato Gollum ne Il Signore degli Anelli, è comparso per la prima volta nell'MCU in Avengers: Age of Ultron nei panni del villain Ulysses Klaue ed è poi ricomparso come principale antagonista in Black Panther.

Il nuovo show di Disney+ ha riunito in poco tempo numerosi attori famosi già comparsi nei vari film e serie TV, i quali daranno la propria voce alle loro controparti animate. Tra i vari nomi troviamo Hayley Atwell, Chadwick Boseman, Michael Douglas, Karen Gillan, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Michael B. Jordan e Samuel L. Jackson.

In sole due apparizioni nel MCU, Serkis si è affermato come uno dei cattivi più popolari. Ciò è dovuto in parte alla sceneggiatura di Joe Robert Cole e Ryan Coogler per Black Panther, nonché alla performance dell'attore de Il Signore degli Anelli. Molti credevano che la morte di Klaue per mano di Killmonger avesse apparentemente chiuso la porta al ritorno dell'attore. Pertanto, sentirlo confermare che riprenderà il suo ruolo per la serie animata sarà sicuramente un motivo in più per i fan per guardare lo show.

Ancora non si hanno notizie su come comparirà il personaggio di Serkis. Con la conferma che Killmonger di Jordan diventerà il re del Wakanda ad un certo punto della storia e ucciderà lo stesso Ultron, ci sono opzioni intriganti per la storia di Klaue nella serie.

What If...? farà il suo debutto su Disney+ il prossimo 11 agosto.

Fonte: Screen Rant