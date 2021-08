Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo la pubblicazione nel catalogo del servizio streaming di Disney+ della premiere di What If…?, il nuovo show dei Marvel Studios, che rielabora le storie dei supereroi della loro scuderia, i fan sono in trepidante attesa del secondo episodio, che si prospetta come uno dei più emozionanti.

Il prossimo appuntamento vedrà infatti intrecciarsi le avventure spaziali dei Guardiani della Galassia con le eroiche vicende ambientante nel Wakanda, quando un giovane T’Challa, deviando dal suo destino di Black Panther, verrà rapito dai Ravagers, assumendo l’identità di Star-Lord al posto di Peter Quill.

A rendere il tutto decisamente commovente è il doppiaggio del protagonista da parte dell’attore Chadwick Boseman, storico volto del supereroe, in quella che è a tutti gli effetti una delle sue ultime performance prima della prematura scomparsa, avvenuta quasi un anno fa.

In un’intervista Jeffrey Wright, voce dell’Osservatore, ha parlato della sua esperienza lavorativa a fianco dell’attore, dichiarando:

”Mi sono davvero commosso nel sentire di nuovo Chadwick Boseman doppiare T'Challa nello show. L'ho incontrato per la prima volta quando Black Panther è stato presentato al Comic-Con. In seguito ci siamo incontrati ogni tanto e, vedendolo crescere come attore, assumere questo ruolo, sapere cosa significava quel personaggio e che lo stava interpretando mentre affrontava una pesante sfida, ritengo che sia il medesimo eroismo incarnato da Black Panther”.

Infine ha concluso dichiarando che:“ Partecipare anche in piccola parte a quello che è il suo ultimo lavoro, è davvero speciale e non vedo l'ora che la gente lo senta”.

Il nuovo episodio di What If...? verrà rilasciato il 18 agosto.

Fonte: Comic Book