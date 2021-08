Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

La serie TV animata targata Marvel What If...? torna questa settimana con un nuovo episodio in streaming su Disney+. Il quarto episodio sarà rilasciato Mercoledì 1 settembre, con un racconto incentrato su una storia alternativa di Doctor Strange, visto il nuovo poster ufficiale pubblicato dai Marvel Studios sui social.

Doctor Strange Supreme arrives in the fourth episode of Marvel Studios' #WhatIf, streaming Wednesday on @DisneyPlus. pic.twitter.com/eNWuKBtFwI — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 30, 2021

"Quando un evento inaspettato cambia il punto di vista di Stephen Strange sulla vita, il cammino che sceglie è pieno di una magia ancora più oscura".

Come sottolineato dal post, il nuovo episodio sarà incentrato sulla variante del personaggio di Benedict Cumberbatch nota come 'Doctor Strange Supremo'. Sarà lo stesso attore londinese, visto nel trailer di Spider-Man: No Way Home e nel secondo film a lui dedicato Doctor Strange in The Multiverse of Madness, a dar voce al personaggio animato dello Stregone Supremo. Questo ultimo titolo vedrà il personaggio dei fumetti raggiungere un nuovo livello di abilità, quindi l'episodio di questa settimana di What If...? potrebbe dare ai fan un'anteprima di quello che si vedrà in futuro.

Lo show è basato sulla serie di fumetti con lo stesso nome, re-immaginando le storie classiche del MCU con eventi chiave che si sono svolti in modo diverso.

What If...? è disponibile su Disney+, con gli episodi in uscita ogni mercoledì. Vi invitiamo a leggere la recensione del primo episodio!

