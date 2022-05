Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 4 ore fa

La neo vincitrice dell'Oscar Ariana DeBose è entrata a far parte del cast di Westworld come guest star ricorrente nella quarta stagione, che debutterà il 26 giugno e sarà disponibile per lo streaming su HBO Max e della quale è stato recentemente rilasciato il trailer ufficiale.

L'attrice si unirà ai membri ormai storici Evan Rachel Wood, il vincitore dell'Emmy Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul e Angela Sarafyan. Ecco un primo sguardo al suo personaggio.

Westworld è un'oscura odissea sul destino della vita senziente sulla Terra, è stata creata per la televisione da Jonathan Nolan e Lisa Joy, che sono produttori esecutivi con Alison Schapker, Denise Thé, J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis e Ben Stephenson. La serie TV è ispirata al film del 1973 scritto da Michael Crichton, Il Mondo dei Robot.

Fonte: Deadline