Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 16 giugno 2021

La serie TV di fantascienza Westworld, arrivata al suo quarto capitolo, ha ufficialmente iniziato le riprese sul set. La notizia è stata confermata dall'attore statunitense Jeffrey Wright, che su Instagram ha condiviso un post.



Il post, però, offre pochissime informazioni sulla trama che si potrebbe sviluppare nella prossima stagione. L’attore infatti ha solo scattato una foto della sua sedia sul set con il nome del suo personaggio. Il commento alla foto è solo un riferimento alla sua relazione con il dottor Robert Ford interpretato da Anthony Hopkins.

Ideata e sviluppata da Jonathan Nolan e Lisa Joy, la serie TV di HBO è stata originariamente presentata per la prima volta nel 2016 e ha catturato l’attenzione del pubblico con la sua trama molto particolare. L’ultima stagione è andata in onda nel 2020, quindi è probabile che la quarta stagione venga presentata nel 2022.

Non si conosco i dettagli dei nuovi episodi, tranne che Aurora Perrineau entrerà a far parte del cast come un ruolo chiave ricorrente e che Ed Harris (Uomo in Nero) tornerà ad essere di nuovo il villain della stagione.

La quarta stagione di Westworld non ha una data di uscita. Le precedenti stagioni sono disponibili sulla piattaforma NOW.

Fonte: Comic Book